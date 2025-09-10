Destiny 2 má průšvih. Odliv hráčů nezastavily ani Star Wars

Situace ve studiu Bungie není růžová. Destiny 2, někdejší vlajková loď žánru online stříleček, se potýká s historicky nejnižšími hráčskými čísly a atmosférou, kterou asi nejlépe vystihuje slovo vyčerpání. Ani spolupráce s hvězdnou značkou Star Wars – na první pohled jistota, která měla hru znovu dostat do popředí zájmu, nedokázala mezi fanoušky vyvolat očekávané nadšení.
Problém má hlubší kořeny. Poslední rozšíření The Edge of Fate si vysloužilo pověst jednoho z nejhorších v celé více než jedenáctileté historii hry. I když příběhové linky posouvají vývoj světa zajímavým směrem, hráči se shodují, že frustrující grind a některá designérská rozhodnutí dusí veškerou zábavu. Třeba aktuální systém odměn je dle mnohých příliš těžkopádný.
Nová naděje měla přijít s datadiskem Renegades, vůbec první spoluprací s jinou značkou v historii hry. Bungie ji představilo jako ambiciózní projekt, který propojí do Destiny vnese motivy z nejslavnějšího sci-fi univerza na světě: Star Wars. Čeká vás nový sociální hub Tharsis Outpost, mise s cílem vybudovat vlastní posádku a také herní režim Lawless Frontier, založený na riskantních kontraktech a reputaci. Po vydání 2. prosince má navíc dorazit i nový dungeon.
zdroj: Bungie
Přestože na papíře zní Renegades jako splněný sen, reakce komunity jsou zatím velmi rozpačité. Na Redditu, kde se shromažďují veteráni i nováčci série, se příspěvky po oznámení nesly vyloženě ve znamení frustrace. Nejvýše hodnocený komentář tvrdí, že „dnešní večer je zlomovým bodem pro spoustu lidí i Bungie samotné“. Jiní hráči se pozastavují nad tím, že většina nového obsahu působí jako recyklát, zatímco skutečně nové prvky se objevují hlavně v placeném obchodě.
Část kritiky směřuje i na samotnou firemní kulturu. Podle nedávných zpráv Bungie trpí nedostatkem empatie vůči hráčům, od zákazníků odpojeným vedením a korporátním přístupem, který má přednost před tvůrčími vizemi. Své škody měly nápachat i odchody klíčových tvůrců, kteří stáli u zrodu Destiny a za hru už se tedy postavit nemohou.
Hráčská čísla úpadek potvrzují. SteamDB ukazuje, že se počty současně aktivních hráčů propadají k historickým minimům, kdy se denní maxima pohybují kolem 23 tisíc hráčů. Pokud se trend nezmění, ani prosincová spolupráce nemusí být tou spásou, v kterou Bungie doufá.