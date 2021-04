Nejčtenější články týdne: Path of Exile 2, Cyberpunk, Loop Hero

11. 4. 2021 17:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Jedním z nejočekávanějších akčních RPG je bezpochyby Diablo IV. Diablo svůj žánr založilo a s malým zaškobrtnutím v podobě startovního stavu Diabla III můžeme asi v klidu říct, že mu bez větších problémů kraluje. A to už po desítky let. Jenže teď se může pomalu začít bát. Path of Exile je už taky ověřená stálice, a nejenže připravovanou dvojku hráči očekávají s velkými nadějemi, očekávají ji natolik, až se z toho stal jeden z nejčtenějších článků uplynulého týdne.

Nejčtenější články týdne

Redakce doporučuje

Videa