PC verze Death Stranding loni vydělala slušný balík. Překvapí i Control a Ghostrunner

8. 4. 2021 10:31 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Hry mohou být pořádně lukrativním byznysem a neplatí to jen pro nejpopulárnější multiplayery jako Fortnite, PUBG a Call of Duty. I singleplayerové a klidně divné hry určené pro mnohem užší publikum dokáží svým tvůrcům a vydavatelům vydělat peníze, o kterých se nám, obyčejným smrtelníkům, ani nezdá.

Společnost Digital Bros, která je známá především svou vydavatelskou odnoží 505 Games, publikovala výsledky loňského roku, z nichž nás nejvíce zajímají prodeje specifikovaných singleplayerových her (v tomto dokumentu na straně 18).

Největší úspěch slaví Kodžimovo Death Stranding, které se během loňského léta po časové exkluzivitě na PlayStationu 4 dostalo na počítače právě díky 505 Games. Za pouhého půl roku hra utržila přes 23 milionů eur, tedy zhruba 600 milionů korun. Nejedná se o čistý zisk, neboť v tomto čísle nejsou zohledněné výdaje, ale i tak si pravděpodobně v Kojima Productions mohou mnout ruce.

Na druhém místě skončila akční adventura Control od studia Remedy, která za celý loňský rok utržila něco málo přes 400 milionů. Je to sice méně, než co dokázalo Death Stranding za pouhý půlrok, ale tady se musí přihlížet k faktu, že Control vyšla už v srpnu roku 2019 a tehdy za půlrok utržila na 617 milionů, takže v souhrnu hra již pokořila miliardu. Podaří se to časem i Death Stranding?

Finanční zpráva ještě specifikuje čtyři další hry a jejich tržby za loňský rok, ze kterých mě osobně nejvíc zaujal Ghostrunner – malá indie hra, která zjevně a oprávněně zlákala davy: