Alfatest Diabla II: Resurrected ukázal grafická nastavení hry. Co můžeme čekat?

10. 4. 2021 13:14 | Novinky | autor: Jiří Svák

Tento týden probíhá uzavřený alfa test chystaného remaku Diablo II: Resurrected. Vybraní jedinci dostali možnost vyzkoušet si hru dle vlastního uvážení v poměrně slušném rozsahu: první dva akty s trojicí hratelných tříd, barbarem, amazonkou či čarodějkou.

Kromě již prezentovaných změn, které naleznete třeba v tomto článku, vyplynuly z uveřejněných gameplayů i další zajímavosti, a to včetně nových grafických nastavení.

Jak už víme, Diablo II: Resurrected běží na stejném kódu jako původní hra. Vývojáři se rozhodli, že chtějí co nejvíce zachovat duch originálu, a proto nijak nesahali takzvaně na podvozek hry, ale pouze modernizovali vrstvu textur, modelů, efektů a animací. Díky tomu je možné za běhu přepínat mezi novým a starým zobrazením a obě verze porovnávat. Potěší to jak hledače rozdílů, tak i zaryté puristy, kteří by rádi těžili z obnoveného zájmu o multiplayer, ale grafiku by si raději ponechali v původní podobě.



Zdroj: PCGamer

Remastrovaný vzhled každopádně nezklame, co se moderních efektů a nastavení týče. Hra podporuje rozlišení až 4K, přičemž je možné nastavit si odlišnou hodnotu pro vykreslování hry a rozlišení displeje. Tuto funkci známe již z jiných her pod pojmenováním Resolution Scaling.

Tím, že se grafika hry bude renderovat v nižším rozlišení, než je to zobrazovací, ušetří spoustu výkonu, ale zároveň tím neutrpí čitelnost uživatelského rozhraní. Nepředpokládám však, že byste na alespoň trochu výkonné grafické kartě takové nastavení potřebovali, tohle se bude hodit snad jen pro případ integrovaných čipů nebo snahy o běh ve 4K. I když, kdo ví, na grafické kartě RTX 2070 Super běžela remasterovaná hra mezi 90 a 100 FPS v rozlišení QHD (1440p). A RTX 2070 Super, to je velmi výkonná grafika. Stále jde ale o alfu, to musíme mít na paměti. Proto bez hodnocení ponechám i reporty o velmi dlouhém načítání. Předpokládám, že do vydání takové věci zmizí.

zdroj: Foto: PCGamer

Další grafická nastavení zahrnují volbu kvality textur, anizotropní filtrování, ambientní okluzi, kvalitu průhlednosti a stínů či vyhlazování. U poslední položky je možnost výběru mezi FXAA nebo kvalitnějším SMAA. Hra se tak dostává na standard moderních titulů, což jde na záběrech z hraní jasně vidět. Efekty vypadají parádně, hra světla a stínu je ještě prominentnější než v originálu, své udělají i detailní textury a modely s mnohonásobným množstvím polygonů.

Neztratilo se však ani nastavení pro původní vzhled hry. Najdete ho hned pod volbami nové grafiky v podobě, jak ho znáte z 20 let starého Diabla, tedy včetně přepínání falešné perspektivy, kterou jsem osobně nemohl vystát. Ale proti gustu žádný dišputát.

zdroj: Foto: PCGamer

Mimo grafiku si streameři všimli také menších, dosud nezdokumentovaných změn zlepšujících uživatelské pohodlí. Například na obrazovce žoldáka jdou nyní vidět aktivní efekty typu aury nebo skillů, tu stejnou informaci získáme i při najímaní žoldáka u NPC.

Nedostalo se však na předělávky filmečků, ty musí počkat na pozdější alfa test nebo až na finální verzi hry. Ta stále nemá konkrétní termín vydání, ale mělo by se tak stát ještě letos.