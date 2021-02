Remaster Diabla II: Co se změní a co zůstane stejné?

22. 2. 2021 11:21 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Diablo II se vrátí v remasteru s podtitulem Resurrected, jak jsme vás informovali hned po jeho oznámení na akci BlizzConline. Už tehdy jsem psal, že základ hry bude úplně stejný jako kdysi a nejzásadnější změnou je grafika, která původní kód a herní logiku obohatí o 3D assety, nové animace a moderní vizuální efekty.

O víkendu se ovšem z temnoty vynořily další informace, které vykreslily ještě o něco jasnější obrázek toho, co nás letos na PC, starých a nových konzolích i na Switchi čeká. A hned ta první naznačuje, že se v Blizzardu poučili – po fiasku s Warcraft 3: Reforged, který pohltil původní Warcraft 3, nechají staré Diablo II na pokoji.

Rod Fergusson, který má v Blizzardu už rok na starosti vývoj série Diablo, řekl PC Gameru: „Diablo II: Resurrected je sice postavené na kódu původní hry, ale bude existovat jako naprosto oddělená entita.“ Nejenže vám tedy hra povolí libovolně přepínat mezi starou a novou grafikou, ale kdybyste chtěli hrát původní verzi, například kvůli nějakému vašemu oblíbenému hacku, který vývojáři v remasteru zarazí, klidně můžete.

Jinak je ovšem oživení Diabla II tak věrné, že pokud nejde přímo o něco, co rozbíjí integritu a bezpečnost hry, vývojáři to ve hře nechají. Všechny drobné exploity, které využívali speedrunneři, všechny nevybalancované zbraně a buildy, které se mezi komunitou staly legendami, to celé tady zůstane.

Zůstane i veškerý obsah a žádný další nepřibyde. Tvůrci prý měli nutkání něco nového přidat, ale pak se rozhodli, že chtějí všechny síly věnovat tomu, aby byl remaster perfektní. Nakonec ani nezvětšili inventář, protože si uvědomili, že to už není pouhá úprava „quality of life“, ale zásadní zásah do herních mechanismů. Správa batůžku přeci jen tvořila docela významnou část vašeho hrdinského života, takže dojde na těžké volby, co si nechat, případně na zuřivé kletby, až zjistíte, že vám v modré nebo červené knížce došly svitky.

Užitečná modernita

Vítanými novinkami jsou moderní prostředí Battle.netu s jeho seznamem přátel, dedikované servery, progrese napříč PC a konzolemi – a když už mluvíme o konzolích, taky podpora gamepadu, a to i na počítačích, kdybyste doma uklikali k smrti všechny myši.

A pak tu máme možná nejzásadnější zásahy do samotné hratelnosti, úpravy, které mají hráčům ulehčit život. Patří sem společná truhla pro všechny postavy, automatické lootování, které můžete vypnout, pokud na padlé zlaťáčky chcete klikat raději sami, a nové klávesové zkratky. Psal jsem „nejzásadnější“, ale jak vidíte, všechno je relativní – rozhodně to nejsou obří zásahy, ze kterých by se veteránům zatočila hlava (i když si myslím, že zrovna společnou truhlu každý uvítá s opravdovým nadšením).

zdroj: Blizzard

Stojí za zmínku připomenout, že cutscény se dočkají kompletní předělávky. Žádný upscale, každé video vytvořené pěkně znovu od píky, ovšem věrné originálu. „Budou to stejné záběry,“ vysvětluje Fergusson. „Pokud byl v originálu střih ze scény na scénu, ve stejnou chvíli k němu dojde i v remakovém videu.“

Ztracené assety nebyly zas tak ztracené

Mimochodem, pokud jste sledovali neustálé zkazky kolem případného remasteru Diabla II, asi vám neunikla pesimistická informace, že spousta původních assetů (a dokonce i kód) je nenávratně ztracená, a tím pádem by remasterování bylo velice obtížné. Byl to nejoblíbenější argument skeptiků, kteří tvrdili, že se modernizovaného Diabla II nikdy nedočkáme. Patřil mezi ně dokonce i náš Honza Slavík! I když je pravda, že vycházel z nejpovolanějšího možného zdroje – vzpomínek původních autorů, Ericha a Maxe Schaeferových a Davida Brevika.

Nyní se ovšem vynořila informace, že to se ztrátou zdrojového kódu a původních assetů nebylo tak horké, jak si sami vývojáři mysleli. Hlavní designér remasteru Rob Gallerani z týmu Vicarious Visions popsal, jak se jeho tým pokoušel shromáždit všechno, co v Blizzardu zbylo – a dostal toho překvapivě hodně.

„Nebyl jsem tam, abych věděl, co přesně se ztratilo, ale pořád máme kód,“ říká Gallerani. „Dostali jsme nejen základní kód, ale i spoustu původních assetů. Když vidíte HD model Tyraelových křídel, jsou to ve skutečnosti původní Tyraelova křídla. Je to jeden z assetů, které jsme převzali jedna ku jedné.“

Začíná to tedy opravdu vypadat tak, že se letos dočkáme pozoruhodně věrného remasteru milované legendy. Pokud vás zajímají další podrobnosti, doporučuju pročíst rozhovor s Fergussonem a Galleranim na Eurogameru, který zachází i do prvků, jako je crossplay mezi konzolemi a PC (zatím nebude), detaily herního obchodování nebo příběhová návaznost Diabla Immortal na Diablo II.