Diablo 2 mohlo dostat druhý datadisk, říká otec série

Diablo II patří mezi modly, na které se s láskou vzpomíná i dvacet let po vydání. Hra z roku 2000 se o rok později dočkala zásadního rozšíření Lord of Destruction a když jsem si v rámci dvou kompletních průchodů zavzpomínal, musel jsem uznat, že i přes archaické rozlišení a dnes už velmi retro grafiku základní formule stále skvěle funguje.

David Brevik, jeden z otců značky Diablo a zakladatel dnes již neexistujícího studia Blizzard North, se nyní na Twitteru podělil o několik informací k nikdy nevydanému druhému rozšíření. To nikdy nepřešlo do fáze plné produkce, Brevik nicméně uvádí, že měl připravený obsáhlý design document s novými hratelnými třídami, oblastmi, herními mechanismy a samozřejmě i s novým příběhem.Ve starším tweetu Brevik prozradil, že se ve druhém datadisku měl do žebříčku hratelných postav dostat klerik.

Yes, sort of... it was only designed, never produced. I had a multi-page design doc going over new classes, new areas, new mechanics and story concepts. That’s as far as it got. https://t.co/l8xHYOF6z5