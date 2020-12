Diablo IV mění fungování zbraní a přístup ke kvalitě předmětů

16. 12. 2020 12:53 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Po dalších třech měsících je tu letošní poslední update z vývoje čtvrtého Diabla. Tentokrát se tvůrci rozhodli poukázat na změny v systému zbraní, různých kvalitách předmětů a vrátili se ještě k vylepšování postavy jako takové, čímž rovnou začneme.

Vývojáři chtějí, aby vaši postavu definovaly její statistiky a skilly, ne zbraně a zbroj, které momentálně nosí. Od nich požadují pouze podpůrnou funkci. Váš build bude proto určený statistikami síly, inteligence, obratnosti a vůle spolu s odemčenými skilly velice košatého stromu, o kterém se dočtete víc v předchozím článku.

Jako příklad uvádějí barbara, který po dosažení úrovně dostává 5 bodíků do statistik a 2 body do stromu dovedností. Každá ze čtyř statistik přitom u každé třídy plní jinou funkci. Zatímco síla u barbara zvyšuje poškození udělované skilly, stejnou funkci pro kouzelnici plní pro změnu inteligence.

zdroj: Blizzard

S tvorbou buildu souvisí zajímavá vlastnost jednotlivých skillů. Po jejich odemčení získáte jejich základní schopnost, ale pokud budete mít požadovaný stat na požadované úrovni, získáte přístup k bonusové vlastnosti skillu. Takže můžete využívat všechny skilly, ale pouze s určitou specializací se dostanete k jejich lepším variantám.

Tvůrci ještě řešili problematiku změny skillů v průběhu hry. Chtějí totiž, aby vaše rozhodnutí měla následky a vznikaly skutečně odlišné buildy. Nicméně vás zase nechtějí trestat za odemčení skillu, který vám posléze vůbec nesedne.

Celý strom skillů proto půjde kdykoliv přeskládat, a to nekonečněkrát. Akorát vás to bude pokaždé něco stát a čím vyvinutější bude vaše postava, tím bude tato změna dražší. V každém daném okamžiku by cena změny skillů měla odpovídat úsilí, které jste do vývoje postavy dosud vložili. A to zní docela draze. Tvůrci už nespecifikovali, které měny se to týká.

zdroj: Blizzard

Změny v systémech předmětů

Druhou a poslední velkou oblastí, které se update věnuje, jsou změny v systémech předmětů. Stejně jako v případě různých buildů chtějí i tady vývojáři docílit co největší různorodosti. Zbraně se proto liší designem, který je použit i místo obecných ikon, aby bylo hned zjevné, co budete skutečně třímat v rukách. A i pocitově poznáte rozdíl mezi různými zbraněmi. Mají být totiž uvěřitelnější a fyzičtější, čemuž napomůže i jejich rychlostní odlišení.

Každá zbraň má na základě vlastní podoby určitou logickou rychlost. Je zkrátka rozdíl ohánět se mečem a palicí, stejně jakou kouzelnou hůlkou a holí. Některé zbraně budou rychlejší, jiné pomalejší, ale silnější.

zdroj: Blizzard

Nakonec si v Blizzardu pohráli s kvalitou zbraní. Zůstává jejich barevné odlišení podle vzácnosti, ale rozlučte se s mytickými předměty. Má se tím předejít ignoraci zbraní nižších vzácností jenom proto, že hráči ihned sahají po zářivější barvičce.

Řešením je pestřejší zástup předmětů zbylých úrovní. Modré magické předměty budou mít mnohem víc variant, stejně jako žluté vzácné a oranžové legendární. Legendární předměty budou v podstatě vzácné předměty, jimž bude zaměněna část názvu za náhodně vybranou legendární část a s ní související vlastnosti.

zdroj: Blizzard

Náhodné názvy nejsou vázané na konkrétní kategorie předmětů, takže můžete mít jak „amulet chladivého mrazu“, tak „boty chladivého mrazu“ se stejným efektem. Pokud tedy toužíte po tomto efektu, ale nechcete se zbavit některého kusu vybavení, můžete ho s trochou štěstí nalézt na jiném itemu.

Nakonec se vracejí ještě hnědé unikátní předměty, které jsou jasně dané, tematické, vzhledově odlišitelné, vázané na povolání, a nepodléhají tedy žádné randomizaci.

Tolik ke změnám v systémech předmětů a levelování postavy. Příští update nedorazí za tři měsíce a nebude ani formou textu, jelikož se Diablo IV ukáže na streamu BlizzConline, který proběhne ve dnech 19. a 20. února. Máme se tam dozvědět něco šťavnatého...

zdroj: Blizzard