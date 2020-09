Jedním průchodem Diabla IV odemknete zhruba třetinu skillů jedné postavy

30. 9. 2020 10:57 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Blizzard vydal další čtvrtletní update z vývoje Diabla IV, který poodhaluje fungování vývojových stromů postav, unikátnost třídy kouzelnice (sorceress) a láká na lepší endgame, než který byl v Diablu III. Tak jdeme na to.

Není to poprvé, co Blizzard sdílel s komunitou nástřel vývojových stromů v chystaném Diablu IV. V rámci svého relativně otevřeného vývoje už nějakou dobu zkoumá zpětnou vazbu fanoušků a náležitě podle ní upravuje své nápady.

V případě skillů a s nimi souvisejících stromů se ukázalo, že byl celý systém až příliš jednoduchý a hráč neměl moc velkou motivaci v něm cokoliv hledat. Takže tady máte druhý nástřel, který už je docela zajímavý. A hlavně skutečně vypadá jako strom!

zdroj: Blizzard

V jeho horní části, tedy koruně, najdete tři typy postupně odemykaných políček. Zpočátku by vás měly zajímat čtverce, které odemykají konkrétní skilly, jež přímo obohatí vaši postavu. Poté byste se měli zaměřit na kruhová políčka, která tyto skilly dále vylepšují, a vy se tak utvrzujete v jednom z mnoha možných buildů.

Nakonec byste neměli přehlídnout hůř viditelné kosočtverce, jejichž odemknutí dělá jednu jednoduchou věc – obdaří vás bodíkem pasivní dovednosti. A tento bodík následně použijete v kořenech stromů na odemknutí „mocných pasivních efektů“.

Asi vás nepřekvapí, že nový bod v koruně stromu dovedností si odemknete pokaždé, když vaše postava postoupí na novou úroveň. Co je ale v této souvislosti velice důležité vědět: Tvůrci hru koncipují tak, abyste na jejím konci měli odemčených jen 30 až 40 % celého stromu. Tudíž opětovné hraní za stejnou postavu může vyústit v docela jiný build při snaze objevit dříve vynechané aktivní a pasivní skilly.

zdroj: Blizzard zdroj: Blizzard

Vlevo samotný skill, vpravo jeho vylepšení

V úvodu jsem vás nalákal na informace o endgamu, ale těch bohužel moc není a nezazní prý ani v příštím čtvrtletním updatu. Buďte však ujištěni, že Blizzard si na hraní po ukončení příběhu dává hodně záležet. V updatu se píše: „Tento systém nabídne větší hloubku a znovuhratelnost než Paragon v Diablu III.“

Diablo IV by prý mělo být snadné pochopit a naučit se ho, ale stát se v něm mistrem, to už bude vyžadovat trpělivost a odhodlání. A právě endgame by měl nabídnout tu pravou výzvu poté, co příběhem napoprvé projdete bez větších problémů.

Poslední segment, kterému se update věnuje, je třída kouzelnice. Diablo IV chce jednotlivé třídy herně ještě víc odlišit, a zatímco barbar nosí spoustu zbraní, mezi kterými dokáže bleskurychle přepínat, kouzelnice umí v různých skillech najít další využití.

Všechny postavy včetně kouzelnice si odemčené skilly nasazují do aktivních slotů pro jejich možné použití v boji, ale pouze ona je místo toho může vkládat ještě do slotů pro očarování, kde mají zvolené schopnosti trochu jiné efekty.

Blizzard nabízí příklad: schopnost Meteorit. Pokud ji kouzelnice požívá v aktivním slotu, sama si z nebe přivolá kus kamene a zasáhne jím vybrané nepřátele. Když ovšem schopnost zasadí do slotu očarování, budou meteority automaticky padat z nebe, ale cíle si budou volit náhodně.

Na tomto místě je dobré podotknout, že vše, čemu se update věnuje, ještě nemusí být definitivní, jelikož tvůrci stále naslouchají komunitě a v případě nějaké větší nespokojenosti na nich budou dále pracovat.

Diablo IV je zjevně pořád ve velmi aktivním vývoji a hned tak se ho asi nedočkáme.