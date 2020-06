Blizzard objasňuje fungování multiplayeru i kempů v Diablo IV

29. 6. 2020 14:10 | autor: Adam Homola

Celosvětová pandemie koronaviru ovlivnila práci prakticky všech velkých firem, Blizzard nevyjímaje. Naštěstí pro vývojáře existuje v dnešní době dostatek nástrojů a možností, jak pracovat plnohodnotně z domova, a to Blizzard také dělá. Koronavirus tak na vývoj Diabla IV nemá nejspíš žádný zásadní vliv. Tvůrci na hře pracují z domova, posouvají se dál, hru testují, hrají a upravují.

Předmětem nejnovějšího playtestu byla oblast jménem Dry Steppes, která je také středobodem posledního blog postu na webu hry. Ne všechny regiony Sanctuary jsou v takové fázi jako Dry Steppes, která je asi nejdál. V ní totiž mají tvůrci v pokročilých fázích jak obsah kampaně, tak prvky otevřeného světa, subzóny PvP, dungeony a na závěr i jeden filmeček uzavírající příběh celého regionu.

Stay a while and listen...

A když jsme u toho příběhu... Diablo IV bude k příběhovým scénám přistupovat hned z několika různých úhlů. Tím prvním je mírné přiblížení obrazu se zachováním izometrického úhlu. Takový záběr pak už jen obohatí speciální dialogové uživatelské rozhraní a je vymalováno. Systém mírného přiblížení hodlají tvůrci využívat pro méně důležité příběhové scény, některé vedlejší úkoly apod.

Pro trochu komplexnější scény platí to stejné s tím, že animace a pohyby postav se udělají ručně a budou tak mnohem detailnější. Stále se ale pojede v přiblíženém izometrickém stylu.

Třetí způsob jsou pak RTCs (real-time cutscenes), kde vám tvůrci vezmou kameru a nasnímají scénu jako by to byl film. Tenhle způsob uvidíme jen zřídka a bude využíván jne pro ty nejdůležitější příběhové scény. Výhoda RTCs spočívá v zachování aktuálního stavu věcí. Tedy když bude vaše postava „hrát“ v daném filmečku, bude v něm vypadat přesně tak, jak vypadá ve hře. Zachová si tedy veškeré brnění i zbraně, pomocí kterých masakrujete hordy démonů.

A nakonec nebudou chybět samozřejmě ani ikonické CGI filmečky ve stylu By Three They Come.

Cestou necestou

Jednou z největších novinek čtvrtého Diabla je bez debat velký otevřený svět Sanctuary. Tam, kde jsme mohli v minulosti běhat jen ve více či méně ohraničených mantinelech a plnit lineární úkoly, dostaneme tentokrát mnohem větší svobodu. V Diablo IV se tak budete moct vykašlat na příběhové úkoly a jen se tak poflakovat po světě, plnit vedlejší úkoly, účastnit se PvP, dělat různé eventy, vyrábět si předměty, nebo čistit kempy.

Během interního playtestování došli tvůrci k závěru, že zatímco striktní plnění příběhových misí zabere jen pár hodin, hraní dalšího open world obsahu natáhne hratelnost Dry Steppes o více než polovinu. Pro hratelnost a především znovuhratelnost, na které ostatně celé Diablo odjakživa stojí, je pestrý otevřený svět klíčový. Možnost namíchat si příběhové pasáže s vedlejšími úkoly a dalšími nepovinnými aktivitami je právě pro znovuhratelnost klíčová.

Kempy

Sanctuary na řídkost obsahu nejspíš trpět nebude, ale podle tvůrců jsou už v této fázi jasně nejoblíbenějším typem obsahu v otevřeném světě kempy. V podstatě jde o důležité lokace zaplněné nepřáteli. Které můžete vyvraždit a z nepřátelského kempu mít najednou kemp spřátelený. Plný užitečných NPCček a aby toho nebylo málo, stane se z takto osvobozeného místa i váš osobní waypoint.

Každý kemp má navíc vlastní příběh, byť ten má být většinou jen vizuální. Vedlejší úkoly tak nemusí být nutně specifické pro příběh daného kempu a nemusí vás na ně přímo posílat. Na kempy jsou zatím prý velice pozitivní ohlasy a v budoucnu se o nich dozvíme mnohem víc informací.

Multiplayer

Multiplayer chtějí mít vývojáři už od začátku a taky ve hře bude. Nemusíme se ale bát, do MMORPG by mělo mít Diablo IV stejně daleko, jako k přemýšlivému rozjímání nad smyslem života. Tvůrci během vývoje testují všechno možné, ale velice rychle přišli na to, že při větším počtu hráčů přestává být Diablo Diablem.

Ve hře by to tak mělo fungovat tak, že v dungeonech a klíčových příběhových momentech jste vždycky sami. Respektive můžete být buď sami, nebo v uzavřené skupince hrstky lidí, ostatně tak jako v předchozích dílech. Hlavní je, že vám do toho nebudou skákat cizí hráči.

Jakmile důležitá příběhová pasáž skončí a z měst se stanou social huby, narazíte v nich na pár lidí. Na cestách mimo město pak tu a tam někoho potkáte, zatímco na místech world eventů už těch hráčů uvidíte mnohem víc. Půjde ale jen o výjimečné situace kdy se hráči budou snažit porazit bosse, nebo se ubránit hordám kanibalů.

Důležité je, že do hraní s ostatními vás Diablo IV nutit nikdy nebude. I na bosse tak můžete jít bez problémů sami, sejmout ho sami a pak si sami užít odměnu. Tvůrci jsou prý se stávajícím nastavením multiplayeru spokojeni – svět tak nepůsobí prázdně a staticky, všechno je hezky dynamické, ale zároveň si hráč nepřijde jako v MMOčku.

Ještě si počkáme…

Na závěr poměrně dlouhého a na Blizzard nezvykle otevřeného pohledu za oponu dostáváme ještě jednu zásadní informaci: Diablo IV ještě není ani v alfaverzi, natož v betě. Jakkoliv je prý velice zábavné už teď, vývojáři pořád nemají ani zdaleka hotovo a čeká je ještě fůra práce.

Na hře se tak bude intenzivně pracovat ještě nějakou dobu a kdybych si měl tipnout datum vydání (které oficiálně pořád neznáme), vsadil bych si třeba na druhou polovinu 2022. Spíš ale 23...

