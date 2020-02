Rod Fergusson opouští Gears of War a jde dělat nové Diablo

Rod Fergusson začal kariéru v Microsoftu v roce 1996, kde se podílel na vývoji Microsoft Train Simulator. Po jedenácti letech přesedlal na Epic Games, kde se začal podepisovat pod každý jimi vydaný díl Gears of War.

V roce 2012 si odskočil k Irrational Games, kde pomohl s dokončení Bioshock Infinite, ale hned po jeho vydání o půl roku později se mu naskytla příležitost vrátit se k sérii Gears of War, kterou odkoupil Microsoft.

Na nabídku kývl a stal se šéfem studia The Coalition, odkud dal světu čtvrtý a pátý díl série se sarančaty, ale po dalších dvou dílech je zřejmě opět čas na změnu. Fergusson se na svém Twitteru rozloučil s týmem, lidmi z Xboxu a fanoušky série, na které roky pracoval.

Starting in March, I will join Blizzard to oversee the Diablo franchise. Leaving is bittersweet as I love our Gears family, the fans, and everyone at The Coalition and Xbox. Thank you, it has been an honor and a privilege to work with you all. pic.twitter.com/0FuO3RFYSQ