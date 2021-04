O víkendu proběhne technická alfa Diablo II: Resurrected

7. 4. 2021 12:20 | Novinky | autor: Pavel Makal

Včera svět obletěly zvěsti o blížícím se alfa testu Diablo II: Resurrected pocházející z korejského komunitního fóra, dnes byly potvrzeny samotným Blizzardem. Na oficiálním webu jsme se dozvěděli, že technický test proběhne už tento týden.

Pokud jste se po odhalení hry stihli přihlásit, máte naději, že do alfy budete taktéž pozváni. Test bude zahájen tento pátek a poběží přes celý víkend až do pondělí. V tuto chvíli se týká jen hráčů na PC, Blizzard ale zmiňuje, že je to jen první z řady podobných eventů a v budoucnu dojde i na konzolisty.

V rámci alfy si budete moci zahrát první dva akty hry (čili relativně velkorysou porci), k dispozici budou tři hratelné třídy - amazonka, barbar a kouzelnice. Blizzard upozorňuje, že ačkoli je test čistě singleplayerový, stále budete muset být připojeni k internetu.

Stejně tak v rámci alfy neuvidíte přepracované intro a předělové animace, jako placeholder pořád poslouží ty původní. Dosažený postup se vám bohužel do dalších testů ani do plné hry nepřenese, ani import uložených pozic z původního Diabla II v tuto chvíli není možný.

zdroj: Blizzard

V rámci často kladených dotazů jsme se ještě dozvěděli, že alfu lze hrát i na gamepadu, ačkoli je tato funkce zatím stále ve vývoji, a tak autoři ocení zpětnou vazbu. Blizzard také stále nemá konkrétní termín vydání plné hry, stojí si ale za tím, že vyjde v letošním roce.

Diablo II: Resurrected se chystá na PC, současnou a minulou generaci konzolí i na Switch. Nabídne cross-platform progres i multiplayer a možnost stiskem jediného tlačítka přepínat mezi starou a novou podobou hry.