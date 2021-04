Age of Empires IV vyjde na podzim. Sledujte záběry z hraní a nové národy

10. 4. 2021 19:09 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Díky půlhodinovému streamu, který jste si mohli užít i s mým nadšeným a lehce zmateným komentářem, toho víme o Age of Empires IV o dost víc, než jsme věděli předtím. Předně je konečně jasné, na jaké datum vydání vývojáři cílí. A je to datum relativně brzké – podzim 2021. Našemu seznamu nejočekávanějších her letošního roku zkrátka můžete věřit…

A co že to na podzim vlastně dostaneme? Krásnou realtimovou strategii, která rozhodně vypadá, že si zaslouží nálepku „AAA“. Jasně, její grafika je, řekněme, komiksovější a barevnější, než by purističtí milovníci Age of Empires II asi doufali, ale musím říct, že mi zároveň přijde dostatečně přehledná a že dokáže vykouzlit neuvěřitelně působivé scenérie, když se do sebe zakusují obrovské hordy nepřátelských bojovníků.

zdroj: Vlastní

Když už je řeč o nepřátelských bojovnících, můžu vám sdělit radostnou zprávu: Dostali jsme naservírovány první čtyři národy, a to včetně jejich ukázky přímo v boji. Máme tady Angličany, jejichž kampaň se týká Vilémova povedeného dobytí Haroldovy koruny, a poté méně tradiční, ale zatraceně zajímavé civilizace: Mongoly, Číňany a Indy.

Další frakce samozřejmě budou představeny (dohromady jich bude 8 se čtyřmi kampaněmi), jeden záběr na gigantické loďstvo například naznačil, že bychom se snad mohli dočkat Korejců nebo nějakého indočínského království. Na internetu už možná nějaká chytrá hlavička vyluštila, kam tyto lodní modely zapadají, anebo to jsou prostě čínské lodě a autoři se jen chtěli pochlubit, jak pěkně vypadá jejich voda, to je taky docela pravděpodobná možnost.

Já na první dobrou musím říct, že se mi ochutnávka zamlouvá – národy to jsou nesmírně rozdílné. Angličané se svým evropským stylem boje, Číňané a jejich neuvěřitelně pokročilá obléhací technologie, neporazitelná mongolská střelecká jízda vedená hrdinským chánem, no a to by bylo, abych zapomněl na strašlivé bitevní slony indických rádžů. Kouká z toho hned od začátku zábavná asymetrie, plus to samozřejmě určitě neuškodí prodejům na důležitých východních trzích.

Kdybyste se nechtěli dívat na celé třicetiminutové představení, níže si pusťte alespoň pětiminutový trailer se záběry z hraní. Podle něj si snadno uděláte názor, jestli se vám líbí grafika a první náznaky toho, jak bude fungovat hratelnost. Veteráni Age of Empires II pravděpodobně budou spokojení, protože skoro všechno, od sbírání bobulí až po objevování mapy zvědem na koni, je silně povědomé. Tedy kromě zákeřného přepadení v hustém lese…

zdroj: Microsoft

Jste po téhle ukázce nedočkaví? Přihlaste se do Insider Programu a možná dostanete příležitost si ještě dlouho před vydáním vyzkoušet uzavřenou betu. Musím říct, že já bych si ji zahrál třeba hned. Podzim je přeci jen ještě hodně daleko.