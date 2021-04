Patch 1.2 pro Cyberpunk 2077 otestován. Zlepšil se výkon?

8. 4. 2021 17:30 | Hardware | autor: Jiří Svák

Nedávný patch 1.2 pro Cyberpunk 2077 přinesl opravdu dlouhý seznam změn, který kromě nutných bugfixů a úprav v gameplayi (chyby rozbíjející hru, AI a spawn policie, jízdní vlastnosti vozidel apod.) zahrnoval i optimalizaci běhu na všech platformách.

Nejočekávanější úpravy se týkaly předcházející generace konzolí, na nichž je Cyberpunk 2077 kvůli problémům s výkonem jen obtížně hratelný. Jak si jistě vzpomínáte, mělo to za následek až stažení hry z PlayStation Store.

Nejhorší situace je na původních konzolích Xbox One a PlayStation 4, kde má hra problém udržet cílových 30 snímků za sekundu i přesto, že je vykreslována v rozlišení dynamicky klesajícím až pod hodnotu 720p. V náročnějších scénách běží titul mezi 20 a 30 FPS a v nejhorších případech nemá problém spadnout i pod tu nižší hodnotu. A to už je, vskutku, nehratelné. Nemluvě o grafických glitchích typu doskakujících textur v bezprostřední blízkosti hráčské postavy nebo low-poly modelů, které se donačítají až po několika sekundách.

Z pohledu framerate na tom nebyly o mnoho lépe ani výkonnější modely Xbox One X a PlayStation 4 Pro. Nižší výkon jde samozřejmě na vrub vyššímu rozlišení, ale i s takovým vědomím nebyl FPS akceptovatelný. Obě mašiny se frameratem držely ve stejném teritoriu jako jejich pomalejší verze.

Je tak potěšující, že patch 1.2 přinesl konečně výkonnostní update, alespoň co se PlayStationu 4 Pro týče. Jak ukázal test DigitalFoundry, který ve videu rozebral snímkovací frekvenci všech konzolí minulé generace, PS4 Pro dokáže udržet už téměř stabilních 30 FPS napříč testovacími scénami.

Vývojáři k tomu ale došli trochu šalamounskou metodou: Upravili způsob, jak hra streamuje assety, což zase mělo vliv na komplexitu scén. Jinak řečeno, ve výkonnostně náročných scénářích se některé modely nebo textury nedotáhnou, pravděpodobně aby nezdržovaly vykreslování hry.

Patch 1.2 přinesl změnu ve streamováni assetů na PS 4 Pro. Má to ale své negativní stránky. | zdroj: Foto: DigitalFoundry

Někdy jde o nepostřehnutelný detail (reklamní nápis při jízdě autem), někdy to má ale vliv až na míru nasvícení (hádám, že se nenačte světelný zdroj). Výsledkem tedy je, že hra na PS4 Pro běží lépe, pokud byste však porovnali dva stejné screenshoty z akce, jen by jeden byl z verze 1.12 a druhý z 1.2, spatřili byste v některých scénách jasné rozdíly.

Co se týče ostatních konzolí, zde k žádnému výraznému posunu nedošlo. Snad se mírně zlepšilo doskakování textur a modelů, ačkoli s tím hra stále zápasí, nicméně výkonnostně hry běží prakticky stejně a mají problém dosáhnout 30 FPS. Nutno říct, že podle srovnání si Xbox One X zachovává původní systém streamování assetů, takže už asi chápete, odkud optimalizační vítr vane.

Plně adresovány nebyly ani pády hry na konzolích, i když o tom byla v changelogu zmínka. Škoda.

Vylepšení především u PS4 Pro ale dává z pohledu CD Projekt RED smysl: Firmě jde pravděpodobně nejvíc o to, aby hru dostala znova do PS Storu, a tohle by jí mohlo pomoci.

Druhou nejzásadnější novinkou, alespoň z technického hlediska, je aktivace ray-tracingu na kartách AMD generace 6000 (tedy těch, které vykreslování RT efektů v reálném čase podporují).

Pro (vzácné) vlastníky nových Radeonů to má ale menší háček: výkon. Zapnutí ray-tracingu totiž na konkurenčních grafikách Nvidia provází aktivace technologie DLSS, což je AI upscale obrazu, který dokáže náročnost vykreslování částečně kompenzovat. Hra sice není tak ostrá, ale běží i s RT efekty obstojně.

Radeony bohužel takovou technologii nepodporují, tudíž na nich běží hra s ray-tracingem v nativním rozlišení. A nativní rozlišení s ray-tracingem, to znamená opravdu mizerný framerate.

Server Kitguru naměřil, že při nastavení Ray Tracing Ultra, tedy takovém, kdy se realisticky vykreslují také odrazy a odlesky, dosahuje nejsilnější z Radeonů, RX 6900 XT, pouze průměrných 33 FPS. A to je prosím testováno ve Full HD, kdy karta bez zapnutého ray-tracingu umí vykreslit v průměru přes 120 snímků za sekundu.

Výkon Radeonů v Cyberpunk 2077 (ray-tracing) | zdroj: Foto: Kitguru

Na hranici hratelnosti (30 FPS) se dostane ještě Radeon 6800 XT, ale nižší model 6700 XT už zápasí kolem 22 snímků za sekundu. Asi je vám jasné, že vyšší rozlišení ani nemá smysl ukazovat, ve 4K Radeony ukazují jednociferné hodnoty.

Pro uspokojivé hraní s ray-tracingem na kartách AMD tak bude třeba počkat na obdobu DLSS z pera červeného týmu, což by se mělo stát ještě letos. Nedělám si totiž iluze, že by další patch dokázal realistické nasvícení nějak optimalizovat ve prospěch Radeonů.