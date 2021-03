CD Projekt představuje patch 1.2 pro Cyberpunk 2077

22. 3. 2021 9:47 | Novinky | autor: Pavel Makal

Po delší době se připomínají vývojáři z CD Projekt RED a přinášejí nové informace o opravách Cyberpunku 2077. Pokud tedy stále čekáte na okamžik, kdy hra začne trochu více připomínat hotový produkt, můžete se těšit na další milník na dlouhé cestě.

Studio na svých oficiálních stránkách vydalo oznámení, připomínající zpravodajství z Night City, a v rámci čtyř krátkých videí oznamuje ty největší změny palčivých problémů.

Patch s pořadovým číslem 1.2 má především upravit chování policie, která už nebude tolik agresivní. V nové verzi tak budete moci zabít hned několik civilistů, než na sebe přivoláte hněv pořádkových jednotek. Také by se už jejich příslušníci neměli spawnovat přímo za hráčovými zády. Ještě před příjezdem pochůzkářů má navíc nově dorazit policejní dron.

Kromě toho dojde ve hře také k úpravě řízení, jehož citlivost byla ovlivňována hodnotou FPS. To se autorům povedlo vyřešit a nově by se tak volant měl chovat konzistentně na všech hodnotách od 20 do 65+ FPS.

Nešikovní řidiči se navíc mohou radovat, protože dostanou do vínku možnost vyprostit vozidlo ze zaseknutí. Posledním příslibem je pak úprava ovládání a větší možnost jeho nastavení. Dojde také k úpravě příkazu pro uskakování, takže už by k němu nemělo docházet omylem.

Nepříjemné je, že patch 1.2 nemá termín vydání. Kdy se tedy Cyberpunk 2077 těchto oprav dočká, je stále ve hvězdách, nemluvě o slibovaných DLC nebo verzi pro novou generaci konzolí. Obojího bychom se měli snad dočkat ve druhé polovině letošního roku, ale víte, jak to letos s těmi termíny je.