Druhý patch Cyberpunku nabírá zpoždění kvůli nedávnému kyberútoku

Podle původního plánu jsme během ledna a února měli dostat dva velké opravné patche hry Cyberpunk 2077. Ten lednový skutečně dorazil a opravil spoustu věcí, ale ten únorový v únoru neočekávejte. Tvůrci se o neradostnou novinu podělili na svém Twitteru.

Vývojáři v omluvných tweetech vysvětlují, že nedávný kyberútok na studio CD Projekt RED a velikost patche je přiměly posunout plánované okno vydání. Patch 1.2 je nyní naplánovaný na druhou polovinu března a má být mnohem obsáhlejší než všechny dosavadní updaty hry.

