Sony stáhla Cyberpunk 2077 z obchodu PlayStationu a vrací peníze

18. 12. 2020 9:57 | Byznys | autor: Patrik Hajda

O opravdu špatném stavu Cyberpunku 2077 na staré generaci konzolí jste už určitě slyšeli, pokud jste ho rovnou sami nezakusili. Studio CD Projekt RED už vydalo dvě prohlášení, v nichž ujišťovalo fanoušky, že je odhodlané tyto verze opravit a dotáhnout do hratelné podoby. Zatím vyšel jeden hotfix, do pár dnů by měl vyjít druhý a v lednu a únoru se očekávají velké opravné patche.

Ale ne každý hráč hodlá čekat měsíce na dokončení hry a spousta zákazníků je s tím, co na starých konzolích dostali, silně nespokojená. Studio proto před pár dny upozornilo na možnost refundace, což spousta hráčů pochopila jako extra servis, kterého mohou využít bez jakýchkoliv háčků a čárek.

Jenže stále je potřeba dodržovat pravidla poskytovatelů platforem, která jsou v případě PlayStationu velice striktní. Tam totiž stačí hru jenom stáhnout, a už nemáte nárok na vrácení peněz. Ale kvůli tomuto nedorozumění se internetem prohnala vlna nářků, kterak Sony odmítá vrátit peníze za nehratelnou hru.

zdroj: vlastní

A protože už nejde jenom o pověst CD Projektu RED, ale i o pověst samotné Sony, rozhodli se v Japonsku k radikálnímu kroku, ke kterému se přistupuje jen výjimečně. Cyberpunk 2077 byl stažen z digitálního obchodu PlayStation Store a společnost nabízí všem zákazníkům, kteří si hru touto cestou pořídili, vrácení peněz. Tentokrát už tedy bezpodmínečně. Hra tím mizí z PlayStationu 4, ale i z PlayStationu 5, protože jde vlastně o jednu a tu samou verzi, kterou na nové generaci hrajete ve zpětné kompatibilitě.

Pokud jste se hrou spokojení, nebo pokud vydržíte do vydání patchů, nic se pro vás nemění. Cyberpunk 2077 můžete klidně hrát dál. V opačném případě zažádejte o vrácení peněz zde. A pokud si ho nutně potřebujete pořídit na jeden z PlayStationů, máte stále dost možností – krabicové verze a digitální klíče z jiných obchodů, na které se ale možnost vrácení peněz nevztahuje.

K situaci už se vyjádřil i CD Projekt RED skrze twitterový účet hry. Ze zprávy se dozvídáme dvě důležité informace – to, že je hra stažena z obchodu, neznamená, že by se na ni tvůrci vybodli, a bude tedy nadále dostávat zamýšlené záplaty. Zároveň se tvrdě pracuje na tom, aby se Cyberpunk 2077 vrátil do PlayStation Storu.

Pro studio to musí být veliká rána, ale zavinilo si ji samo. V tuto chvíli není vůbec jisté, kdy a za jakých podmínek se Cyberpunk do obchodu vrátí. Míč je teď na straně CD Projektu, který se musí postarat o opravení hry do stavu, za který by se v Sony už nemuseli stydět a který by chtěli nabízet svým zákazníkům.

Je také otázka, co na to Microsoft. Jeho refundovací systém je benevolentnější, takže možná zákazníkům ke spokojenosti stačí a nebude nutné přistupovat k takto radikálním krokům. Je ale škoda, že k nim byla donucena Sony. Konzolové verze Cyberpunku asi měly zůstat ještě chvíli ve vývoji.