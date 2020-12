Tvůrci Cyberpunku se omlouvají za konzolové verze. Hráči chtějí vrátit peníze

14. 12. 2020 12:45 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Cyberpunk 2077 je jedna z nejlepších her poslední doby, trpí ale nehezkou řádkou chyb na všech platformách. Nejvíce skomírají verze určené pro minulou generaci konzolí. PlayStation 4 a Xbox One si s takto ambiciózní novou hrou moc nevědí rady a hráči pochopitelně nemají radost.

Spousta z nich proto vymáhá vrácení peněz, přičemž se objevují zkazky, že Sony skutečně vrací peníze i v případech, kdy hráči odehráli víc než dvě hodiny (běžná podmínka pro možnost získat refundaci).

Sami tvůrci ze studia CD Projekt RED prosí své fanoušky, aby jim dali šanci a vyčkali na blížící se patche, ale pokud opravdu nejsou spokojení a nechtějí čekat, mají využít refundovacích možností digitálních verzí a v případě krabicových verzí se nejprve obrátit na obchod, kde hru koupili, a pokud je to nutné, kontaktovat následně zákaznickou podporu studia emailem na adrese helpmerefund@cdprojektred.com. Tato linka bude otevřená do 21. prosince.

CD Projekt RED při této příležitosti vydal omluvné prohlášení, v němž si sype popel na hlavu. Omlouvá se všem majitelům verzí pro PlayStation 4 a Xbox One, že jim před vydáním neposkytl dostatek informací o těchto verzích, jimiž je posléze zklamal.

V dopise hráčům upozorňuje na již vydaný hotfix opravující několik chyb, zmírňující efekty, které mohou spouštět epileptické záchvaty, a vylepšující například odlesky na těchto konzolích, zatímco další malá záplata by měla dorazit do sedmi dnů. První pořádný patch očekávejte v lednu, druhý v únoru. Opravy chyb se netýkají pouze konzolí, ale naštěstí i PC verze.

Se stavem hry se pojí ještě jedna zajímavá interní informace, kterou vyhrabal placený web Bloomberg (díky PC Gameru). U velkých firem bývá obvyklé, že se zaměstnanecké bonusy odvíjejí od výsledného skóre na Metacriticu, kterým v případě Cyberpunku 2077 mělo být alespoň 90 bodů ze sta.

Nicméně producenti prý vzali zodpovědnost na sebe, ocenili výkon vývojářů a slíbili jim, že své bonusy dostanou nehledě na novinářské recenze. To alespoň stojí v uniklém emailu, který údajně obdrželi vývojáři od svých nadřízených. Ve výsledku to možná bude úplně jedno, protože Cyberpunk 2077 se na těch 90 bodů i přes svou zahanbující rozbitost stejně vyškrábal.

Jaké jsou vaše zkušenosti s chodem hry na staré generaci konzolí? Přijďte si o tom s námi popovídat dnes od 16:00 v živém redakčním pokecu na YouTube. A pokud jste narazili na nějaké zajímavé bugy, podělte se o ně s ostatními v diskuzi pod článkem či na našem Discordu, kde to momentálně Cyberpunkem žije.

Já to vykopnu svým nejúsměvnějším zážitkem, v němž hra popřela sama sebe. Hned v úvodu, když jste kvůli blokádě mostu „uvěznění“ v jedné městské čtvrti, jsem byl se svým autem vystřelen do nebes a skončil těsně za blokádou. Hra tedy porušila svá vlastní pravidla a vypustila mě do světa daleko dřív, než měla v úmyslu. Byl jsem sice zaseklý ve svodidlech a nemohl ani vystoupit, což mě krutě zklamalo, ale zase jsem se od srdce zasmál…