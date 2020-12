Cyberpunk 2077 může spouštět epileptické záchvaty. Tvůrci pracují na opravě

9. 12. 2020 15:45 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Varování před možnými epileptickými záchvaty způsobenými blikajícími světly není žádnému hráči cizí. Je nedílnou součástí pravidel, která odsouhlasujeme v mnoha hrách a leckdy je vypíchnuté na samostatné obrazovce před spuštěním hry. Člověk ho možná už bere jako samozřejmost a neuvědomuje si, že nejde pouze o nutnou notičku chránící autory před právníky, ale skutečné varování.

Své o tom ví redaktorka webu Game Informer Liana Ruppert, která má s epileptickými záchvaty z her zkušenosti. A jednu velmi čerstvou. Jedním záchvatem si totiž prošla při recenzování Cyberpunku 2077 a od dalších nebyla daleko.

O této skutečnosti varovala svět ve svém článku, kde přímo specifikuje situace s intenzivně blikajícími světly (zejména přechod do detektivního režimu Braindance), které navíc svou barvou odpovídají simulacím, jež používají odborníci pro úmyslné vyvolání záchvatu a sledování reakcí nemocí postiženého člověka.

Svým článkem zaujala britskou charitu Epilepsy Action, která okamžitě apelovala na studio CD Projekt RED, aby se problémem začalo zabývat a provedlo patřičná opatření. A Tvůrci Cyberpunku 2077 odpověděli:

„Děkujeme, že jste to nadnesli. Pracujeme na přidání separátního varování nad rámec již existujícího v licenčních podmínkách EULA. A co se týče trvalejšího řešení, naši vývojáři momentálně zkoumají různé možnosti, které do hry zakomponují v co nejbližší době,“ stojí v twitterovém příspěvku.

Pokud víte, že máte sklony k epileptickým záchvatům, buďte v případě Cyberpunku radši opatrnější. Autorka upozorňujícího textu doporučuje nekoukat na scény při vstupu do Braindance, případně mít někoho po ruce pro nejhorší případy. Doufejme, že oprava na sebe nenechá dlouho čekat.