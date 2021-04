GamesPlay – hrajeme obří mod pro The Battle for Middle-earth II

9. 4. 2021 13:32 | Video | autor: Redakce Games.cz

Ne každé loučení je definitivní – i Sam Křepelka se nakonec, po mnoha a mnoha letech spokojeného života, v blaženém Valinoru opět setkal se svým panem Frodem. A vy, kdo jste už zamávali sbohem staré dobré strategii The Battle for Middle-earth II, byste možná taktéž měli utřít svoje slzy a ještě jednou jí potřást pravicí.

Proč? Samozřejmě kvůli oddané komunitě. Ta již kolik věků pracuje na obrovské modifikaci Age of the Ring, která přidává nové frakce, jednotky, mapy, no zkrátka tomuhle veteránovi lije do seschlého hrdla celé poháry miruvoru. A my si dneska některé vymoženosti tohoto fanouškovského díla předvedeme.

Uvidíme se ve 14:00 na YouTube. Nezapomeňte dorazit do chatu i se svými historkami, vzpomínkami a zvídavými dotazy!

