Sledujte Fight Club #523 o milovaných hrách, které nesnášíme

7. 4. 2021 15:29 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Však to znáte. Existují hry a série milované obrovskou základnou fanoušků, ale vy se k nim neřadíte. Nechápete, co na takových hrách ostatních vidí a nejradši byste jim omlátili o hlavu, jak jsou hloupí, že takový odpad považují za zlato.

Každý určitě máme takovou hru, ať už je to nějaký sport, slavná strategie, po desetiletí vychvalované RPG, to nejbožejší indiečko nebo třeba ta nejlepší simulace pod sluncem. Přesně o takových si dnes budeme povídat. O hrách, které jsou považované za legendy a my tomu jaksi nerozumíme.

Je to logicky obrovský prostor pro vás a vaše konkrétní případy, se kterými se neváhejte podělit v chatu během vysílání 523. Fight Clubu, které startuje již v 16:00 na našem YouTube. Pokud se zdráháte psát živě přímo do chatu, využijte i našich dalších cest jako třeba emailu podcast@games.cz či našeho Discordu. Těšíme se na vás!