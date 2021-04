Další detaily ohledně remasteru Mass Effectu – novinky 14. týdne

11. 4. 2021 13:00 | Video | autor: Redakce Games.cz

Tenhle týden byl bohužel opět jedním z těch pomalejších. Zajímavé věci se staly především o víkendu, takže na zpracování prvních dojmů technické alfy Diablo II: Resurected a nebo oznámení nového dílu Age of Empires si musíte počkat na příští víkend. A nebo mrknout na hodinový přenos s Vaškovým skvělým komentářem. V tomhle novinkovém přehledu tak najdete nejnovější infroamce ohledně chystaného remasteru Mass Effectu, jak to bude s herními akcemi jako je E3 nebo Gamescom letošní rok, co nového pro nás chystá Resident Evil na příští týden, ale třeba i pár easter eggů, o kterých se v týdnu mluvilo na Twitteru.