Za týden se dozvíme víc o Resident Evil Village. Možná dostaneme druhé demo

Od očekávaného hororu Resident Evil Village nás v tento moment dělí pouhý měsíc. Dost času na to, aby se vývojáři podělili o další drobečky týkající se prostředí, zápletky, ale i hratelnosti. A že opravdu mají ještě něco na srdci, dokazuje nová upoutávka lákající na blížící se stream plný informací.

Stream nazvaný Resident Evil Showcase moderovaný Brittney Brombacher bude odvysílaný příští čtvrtek o půlnoci našeho času, takže budeme mít na rozdíl od Američanů zajištěnou tu nejvhodnější atmosféru. Během videa se máme dočkat nového traileru, záběrů z hraní a několika dalších překvapení, z nichž by jedním mohlo být vydání druhé demoverze. Ta byla tvůrci přislíbena na jaro těsně před vydáním hry, a kdy jindy ji vypustit do světa než během půlnočního streamu?

Brace yourselves for the next Resident Evil Showcase which goes live on April 15th at 3 PM PDT / 11 PM BST! Once again hosted by Brittney Brombacher (@BlondeNerd), watch the teaser below for more info, and join the Resident Evil Re:Verse Open Beta Test while you wait! pic.twitter.com/ZFNhSfztRM