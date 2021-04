Co všechno se změní v remasteru trilogie Mass Effect?

7. 4. 2021 13:22 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Remasterovaná sci-fi trilogie Mass Effect Legendary Edition vychází za měsíc a týden, 14. května. BioWare nyní v rámci příspěvku na blogu PlayStationu odhaluje další detaily, v nichž se vylepšené verze budou lišit od těch původních. Zejména se tedy zaměřuje na změny přímo v hratelnosti, že se dočkáme vylepšené grafiky (a více lens flare!), je asi jasné.

Jak už tvůrci naznačili v předchozích zprávách, největší proměny dozná první Mass Effect z roku 2007 – nejen proto, že je nejstarší, ale především kvůli tomu, že se oproti pozdějším dílům významně lišil sám o sobě. Tvůrci si řekli, že by trilogii prospělo určité sjednocení, a tak bude i první díl o trochu méně RPG a trochu více klasická střílečka.

V jedničce totiž o zásazích v boji rozhodovaly hody kostkou běžící na pozadí, což mohlo být u střelby poněkud frustrující a hráčům zbraně připadaly méně přesné. V Legendary Edition tak vývojáři všem zbraním zvýšili statistiku přesnosti, aby nedocházelo k situacím, kdy hráč cíl sice zaměří a trefí, ale hra mu spočítá, že ho vlastně netrefil.

zdroj: BioWare

Mimo to bude moct Shepard třeba běhat mimo bojové situace, všem nepřátelům se bude počítat vyšší poškození za zásah do hlavy, všechny třídy budou moct používat všechny typy zbraní a změní se i způsob, jakým se v jedničce používal medi-gel.

Zbraně v jedničce stále nebudou pracovat s municí, ale budou z přehřátí chladnout mnohem rychleji. Změnit by se měl také inventář – předměty, o které nestojíte, můžete označit jako odpad a u obchodníků ho prodat najednou, nebo ho směnit za omni-gel, který vás nechá přeskočit hackovací minihru.

Z jedničky zmizí také maximální level, kterého můžete dosáhnout během prvního hraní, přičemž odměny v podobě zkušeností mají být rozdělené rovnoměrněji. Parťákům budete moct dávat příkazy nezávisle na sobě jako v pozdějších dvou dílech a v některých soubojích s bossy tvůrci poladili obtížnost, aby byly stále výzvou, ale spravedlivější k hráčům.

Férovější by k vám mělo být i vozítko Mako: Tvůrci slibují snadnější ovládání, rozumnější kameru či rychlejší dobíjení štítů. Pokud se s ním dotknete lávy, už z toho nebude instantní game over, namísto toho vám zdraví bude ubývat postupně. Zmizí také penalizace zkušeností, kterých v původní verzi jedničky v Maku získáváte méně.

Drobnějších změn v hratelnosti dozná i druhý a třetí díl Mass Effectu. Ve dvojce byste měli častěji nacházet munici, a to zejména při hraní s odstřelovačkou. Ve všech třech dílech by pak měl být upravený systém krytí, do kterého se lépe vklouzává a taky se z něj snáze odchází.

Ze třetího dílu zmizí multiplayer a možná si ještě pamatujete, že jste ho v původní verzi museli hrát, abyste se dočkali „nejlepšího“ konce. Tenhle vliv zmizí a záležet bude jen na vašich rozhodnutích napříč trilogií. Samozřejmě, pokud si zahrajete jen třetí díl, budete v něm muset udělat maximum, aby finální střet s Reapery nebyl fatální pro celou galaxii.

zdroj: BioWare

Celá trilogie se také dočká jednotného launcheru, což pro některé hráče může být zároveň nevýhoda. Mass Effect 3 totiž nevyšel s oficiální češtinou, kterou pro tuzemský trh měla nahradit polština, a českou lokalizaci tak nenajdete ani v seznamu podporovaných jazyků. Samozřejmě se patrně najde neoficiální cesta, jak český jazyk do Legendary Edition dostat, posvěcení EA ale v tomto případě nečekejte.

Mimo launcheru nabídne restaurovaná sci-fi trilogie další zlepšení kvality života třeba v podobě jednotného editoru postav, trofejí, integrace DLC, vylepšeného audia či oprav prastarých chyb včetně těch ovlivňujících paragonsko-renegádský systém.

Mass Effect Legendary Edition vychází 14. května pro PC, PS4, PS5, Xbox One a Series X|S.