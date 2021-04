Češi v Age of Empires? Díky novému rozšíření to vypadá nadějně

10. 4. 2021 19:27 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Ještě jsem vám ani nestihl přinést dojmy z posledního rozšíření vynikající strategie Age of Empires II: Definitive Edition a vývojáři už nám slibují nové. Po Burgunďanech (kteří poskytli titulní obrázek tohoto článku) a Sicilanech přijde na řadu DLC jménem Dawn of the Dukes. To znamená v podstatě „Úsvit vévodů/knížat“. A co je extrémně zajímavé: Míří do východní Evropy.

Budou mezi novými národy Češi? To vám zatím nejsem schopný říct, ale upřímně řečeno, vypadá to hodně nadějně. Ono se po středověké východní Evropě nepotulovalo zas tolik knížat, jejichž národy ve dvacet let staré strategii ještě nejsou zastoupeny. Maďary máme, Bulhary také, to samé platí o Litevcích či stepních národech, jakým byli Kumáni…

Mohli by to být samozřejmě Rusové, jenže upřímně řečeno, ti už ve hře v podstatě jsou. Zastřešující civilizace „Slované“ by se klidně mohla přejmenovat na něco případnějšího, se všemi svými bojary a družinami. I když je pravda, že mezi jmény historických vládců, která nosí umělá inteligence, když za Slovany hraje, se nachází třeba i polský král Boleslav nebo český Václav I., takže to se svou jistotou možná trošku přeháním.

zdroj: Vlastní

Na druhou stranu, jak jsem už psal, Age of Empires II za ta léta nabobtnalo takovým způsobem, že mezi národy najdete vážně kdekoho. A České království (nebo knížectví), ačkoliv o sobě Češi rádi uvažují jako o bezvýznamném, utlačovaném nárůdku obklopeném nepřáteli, rozhodně bezvýznamné nebylo. Však si pro sebe jedno doporučené startovní datum v Crusader Kings III ukradl kníže Vratislav!

Na našem území se navíc udály mnohé zásadní dějinné události, které by mohly posloužit jako základ nejen kvalitní příběhové kampaně, ale i unikátních jednotek. Husitské bouře znějí dobře. Pokud tedy nejste zhýralý papeženec.

Samozřejmě můj optimismus berte s rezervou. Zatím o rozšíření nevíme skoro nic, tedy mimo to, že kromě něj se pracuje ještě na kooperativních kampaních či bitvách, což rozhodně zní jako skvělý přídavek, ale upřímně řečeno, rázem mě zajímá daleko míň, než by tomu bylo za odlišných okolností. Říkejte mi třeba, že jsem nacionalista, ale já prostě chci slyšet vesničany, jak si česky vesele žvatlají nějaké nesmysly o tom, že jdou kácet strom.