Path of Exile 2 vypadá na nových záběrech skvěle. Má se Diablo IV bát?

9. 4. 2021 11:43 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Diablovka Path of Exile 2 byla oznámena již koncem roku 2019 a navzdory svému jménu nepůjde o tradiční pokračování, na která jsme zvyklí. V den vydání Path of Exile 2 prakticky zanikne první Path of Exile, protože víc než cokoliv půjde o masivní update, který původní hru překlopí do nádherné grafiky, přihodí plnotučnou kampaň o sedmi aktech, nové třídy zbraní a další, přičemž původní obsah bude zachován.

Výše se podívejte na v pořadí druhý a skutečně působivý trailer, zatímco níže na vás čeká 20 minut záběrů z hraní s doprovodným komentářem vývojáře. Ve videu se ukáží a vysvětlí nové zbraňové třídy – konečně budete moct třímat kopí, případně si držet odstup s kuší.

Pokud si myslíte, že nový trailer spolu se záběry z hraní předznamenává blízký příchod Path of Exile 2, pak vás budu muset zklamat. Než vyjde plnohodnotná verze, čeká nás testování v rámci bety a s tou se nepočítá dřív než v příštím roce. Naštěstí to mají tvůrci ze studia Grinding Gear Games dobře promyšlené a nadále se starají o současné Path of Exile v pravidelných tříměsíčních cyklech.

zdroj: Path of Exile