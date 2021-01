LongPlay – Hitman 2,5: Vašek s Adamem začínají třetí sezónu

29. 1. 2021 14:30 | Video | autor: Redakce Games.cz

Jsme zpátky, tentokrát už naposledy. A ještě než se pustíme do aktuálního Hitman 3, dáme si takového menšího Hitman 2,5. Vysvětlíme: K hraní využíváme webový nástroj Hitman Roulette. Ten za nás háže kostkou, a stará se tak o všechnu tu vtipnou randomizaci. Tu jsme si v prvním díle řešili sami nikoliv pomocí sofistikovaného kódu, ale skrze desítky vlastnoručně nastříhaných papírků. Pak jste nám vy, vážení diváci, doporučili právě Hitman Roulette a od té chvíle nebylo cesty zpět.

Jenže Hitman 3 je čerstvý, fanoušci ho ještě nestihli kompletně informačně vytěžit, a tak v Hitman Roulette zatím není. Co tam ale, je jsou bonusové lokace z Hitmana 2, k nimž jsme se v naší druhé sezóně LongPlaye nedostali. A budeme jednoduše doufat, že než vyloupíme banku v New Yorku a spálíme si záda v luxusním resortu na Maledivách, fanoušci zamakají a Hitman Roulette doplní. Jinak si nabrousíme nůžky a půjdeme stříhat papírky.

Dnes nás tedy čeká mise v New Yorku, kdy se snad vůbec poprvé v celé sérii podíváme do banky. Držte nám palce – Hitmana jsme ani jeden od minula nehráli a ovládání jsme zase zapomněli. Ale vždyť vy už to jistě velice dobře znáte.

Na rozdíl od druhé sezóny LongPlaye pojedeme tentokrát živě, a když pandemická i jakákoliv jiná situace dovolí, uvidíme se vždycky v pátek. My tak budeme jen rádi, když si na nás uděláte čas a přidáte se k nám během živého vysílání v chatu na YouTube. Poradíte nám, pokecáte s námi a vůbec si to užijete tak, jak si to budeme užívat my.

Kdybyste si chtěli dát opáčko nebo vůbec zjistit, co že to vlastně provádíme, níže najdete všechny předchozí epizody:

Hitman:

Hitman 2:

GamesPlay hrajeme na počítačích LYNX Grunex Super UltraGamer+ 2019.