Všechna oznámení z The Game Awards

- Téma autor: Patrik Hajda

I když jsme věděli, že to bude velké, stejně jsme se pořádně zapotili. Během dnešní noci jsme se dozvěděli vítěze prestižních cen The Game Awards, kde bodoval mimo jiné český Beat Saber, ale také novinky o desítkách nových i dříve oznámených her. Aby vám nic z toho neuniklo, připravili jsme pro vás seznam pokrývající celé The Game Awards.

Nejprve si prohlédněte seznam těch nejdůležitějších novinek, kterým jsme se věnovali v samostatných článcích. Seznam se bude průběžně doplňovat o články, které ještě vypustíme během zítřka.

Pokrýt samostatným článkem úplně každé oznámení dnešního rána by vydalo na mnoho stránek našeho webu, proto se dále jen v rychlosti věnujeme novinkám, které nám na vlastní článek přišly... inu, méně zajímavé. To už ale můžete posoudit sami.

Humankind

Humankind je 4X grand strategie inspirující se v milované Civilizaci. Její hlavní odlišností má být míchání kultur, tedy vytváření úplně vlastních, z našeho pohledu bláznivých dějin. Že nejde o nic tak úžasného vám poví Vašek ve svých dojmech z Gamescomu. Na druhou stranu, nový trailer je jednoduše parádní, nemyslíte?

Ori and the Will of the Wisps

Tak nám odložili Oriho. Ale nebojte, z plánovaného února jen na 11. března a dočkáte se ho na PC, Xboxu One a v Xbox Game Passu. Nicméně Ori and the Will of the Wisps je hra, na kterou se vyplatí čekat kvůli nádhernému vizuálu, perfektní hratelnosti (předpokládám) a vynikajícímu soundtracku.

Maneater

Zde vlastní slova nepomohou, je potřeba si je vypůjčit z masožravého videa. Lidé každý rok usmrtí tisíce žraloků, ale žraloci usmrtí pouze pět lidí. Asi tušíte, odkud vítr vane. V Maneateru se pokusíte vyrovnat statistiky v roli mořského lidožrouta příští rok 22. května na PlayStationu 4, Xboxu One a v Epic Games Storu.

Surgeon Simulator 2

Ano, populární podivnost Surgeon Simulator se vrací se svým druhým dílem, který bude jistě ještě šílenější. Dá se očekávat velice neohrabané ovládání a transplantace úplně každého orgánu a končetiny, která vás napadne. Surgeon Simulator 2, který má k simulaci skutečného světa opravdu hodně daleko, očekávejte někdy v příštím roce.

No More Heroes III

Suda51 pracuje na dalším pokračování akční série No More Heroes. Třetí díl se odehrává deset let po prvním a sleduje Travise Touchdowna při návratu do bývalého domova v Santa Destroy. Ale nepůjde o žádnou dovolenou. Na Zemi se vrátí FU, který se z roztomilého zvířátka stal obávaným „superhrdinou“, který si chce podmanit celou planetu.

Nine to Five

Bývalý ředitel studia Remedy Matias Myllyrinne si založil nové studio Redhill Games, z českého vývojáře Miloše Jeřábka udělal výkonného producenta a s ještě několika dalšími talenty herního průmyslu se vrhli na týmovou akci Nine to Five. Nenechte se zmást humorným trailerem, tady se jde přímo proti Rainbow Six Siege. Akorát se tu potkají tři týmy po třech hráčích během tří kol, která reagují na události předešlého kola. Alfa testování započne příští rok.

Naraka: Bladepoint

Naraka: Bladepoint vypadá jako variace na Sekiro a Tsushimu s jedním velkým rozdílem: není zde singleplayer. Čínská multiplayerová bojovka vsází na kontaktní boj hráče proti hráči, přičemž se nevyhýbá kradmému postupu a silně využívá vertikalitu prostředí díky všudypřítomnému háku. V soubojích navíc nemáte k dispozici klávesu pro blokování, můžete si jen dobře načasovat vykrytí útoku vlastním útokem. Hra vyjde v příštím roce na Steamu.