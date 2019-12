Redakční pokec: The Game Awards 2019

Windows PlayStation 4 Xbox One Switch

- Video autor: Redakce Games.cz

The Game Awards nás v pátek doslova zavalily horou novinek, ale i tak jsme si našli čas sednout si ve studiu a probrat nejnovější oznámení a také vítěze samotných TGA. S čím souhlasíme, s čím nesouhlasíme a jak moc nás zasáhly esportové kategorie.

Zároveň jsme video pojali jako takový malý teaser na to, co kutíme pro příští rok: přestěhování natáčení Fight Clubu a podobných "pokecových" videí na gauče v jiné části studia! Setup (odhlučnění, nasvícení, dekorace) nicméně není ani zdaleka hotový a tak to berte jako ochutnávku.