Ghost of Tsushima vás vypustí likvidovat mongolské nájezdníky už v létě příštího roku

PlayStation 4 PS4 Pro

- Video autor: Aleš Smutný

Ano, děkuji! Klíčová zpráva předvedení nového traileru Ghost of Tsushima je, že hra vyjde na PS4 příští rok, a to ještě v létě. Stihneme si ji tedy zahrát ještě před náporem (snad) spousty exkluzivit k novým konzolím a stejně jako opadávající sakury připomínají pomíjivost všeho, se tak rozloučíme i s touto generací konzolí. Ehm, pardon, to ten trailer…

Video samotné je kombinací cut scén a záběrů z hraní na PS4 Pro a jestli tahle hra nevypadá krásně, tak už nevím, která by měla. Je zjevné, že se Ghost of Tsushima nebude držet jedné vizuální stránky a tak pochmurné mongolské tábory v noci střídají kvetoucí pole či do žluté ponořený chrám. Je vidět, že Sucker Punch si chtějí s barevnou paletou hodně vyhrát a nechtějí mít hru oděnou do nějakého odstínu šedé či hnědé.

Kromě data vydání nám zbývají spíš dohady. Co se týče hlavního hrdiny, Džin, což je chytře zvolené jméno, protože může v překladu znamenat milion věcí od člověka, přes hledače až po meč, je asi přeživším z první a takřka jediné bitvy o Cušimu. Guvernér Sukekuni z rodu Só vedl heroický, ale zcela marný útok osmdesáti jezdců na vyloďující se armádu mongolského chána. Jelikož proti nim stálo cca 30 tisíc Mongolů, Korejců a Číňanů, Sukekuniho armáda dopadla tak, jak dopadla a spolu s ním i Cušima.

Vy, jako Džin, budete ovšem odbojářským trnem v mongolském pozadí. Jak je vidno, bez plížení, šplhání a hledání cest k přepadu, se k nepřátelskému chánovi jen tak neprobojujete. Samotný boj podle dřívějších videí vypadá hodně podobně jako hry od From Software, Nioh či naposledy Star Wars Jedi: Fallen Order. Tedy taktické, náročné, ale doufám, že si Ghost of Tsushima také nevezme soulsovský systém respawnu nepřátel. Přímočařejší akce s checkpointy a uloženými pozicemi by ničemu neuškodila.

V traileru skvěle zní mongolština, a to víc pak tahá za uši americká angličtina hlavního hrdiny. Naštěstí prý půjde hrát i v japonštině, protože tohle bylo jedno velké vytrhnutí z atmosférické scény. Celkově zatím vypadá Ghost of Tsushima skvěle a doufám, že vývojáři ze Sucker Punch opět přinesou hrdu odpovídající jejich vysokému standardu.