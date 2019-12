Výsledky herních Oscarů: Jak dopadly letošní The Game Awards?

Windows PlayStation 4 Xbox One MAC Linux Switch PS4 Pro Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series X

- Téma autor: Jan Slavík

Že na pátém ročníku The Game Awards bodoval Sekiro a Death Stranding, nejspíš nikoho nepřekvapí, však se jednalo o papírově nejsilnější soutěžící. Ale titulem s nejvíce oceněními se nakonec překvapivě stala úplně jiná avantýra. A uznání se dočkal i český zástupce ve startovním poli, Beat Saber.

Galavečer The Game Awards zněl podle not napsaných pro řádně bombastickou show, jak se pro herní Oscary sluší a patří. Na pódiu se střídaly herní osobnosti, sem tam nějaká celebrita odjinud, čas se našel i pro několik hudebních interpretů a zapomenout nesmíme ani na komerční přestávku každých asi tak pět minut. Ze záplavy občas více, občas méně příjemného balastu ale samozřejmě kondenzují dvě věci: herní ceny a nové trailery. Pojďme se podívat, kdo vyhrál.

Hlavní kategorie neovládli jen očekávaní favorité. Například na triumf Devil May Cry 5 jako akční hry roku v silné konkurenci pecek jako Astral Chain, Gears 5 či Call of Duty: Modern Warfare by si vsadil jen odvážný sázkař. A neprohloupil by, protože sošku si odnesl právě Dantův návrat ke kořenům série.

O něco menší pozdvižení způsobilo vítězství Fire Emblem: Three Houses v kategorii strategií. Strategická RPG exkluzivita na Nintendo Switch se totiž navýsost vyvedla a prakticky jediný reálný soupeř, který měl šanci její prvenství ohrozit, byl Total War: Three Kingdoms. Stará Čína ale nakonec odchází poražena, vítězí válečné studenstvo!

Stejně tak se jistě nikdo neskácel ze židle, když Sekiro vyhrál cenu za nejlepší akční adventuru. Fallen Order se nestačil nominovat, Control byl fajn, Resident Evil 2 jakbysmet (ačkoliv by se samozřejmě dalo debatovat o žánru, jenže survival horory vlastní kategorii neměly), ale když máte za soupeře k dokonalosti vybroušenou poetiku pohybu a šermu v podání pecky od FromSoftware, nestačí být jenom fajn.

A pak už to byla spanilá jízda jednoho černého koně. Že Disco Elysium vyhrálo svým autorům ze studia ZA/UM cenu za nejlepší indie prvotinu a následně i nejlepší indie hru roku, zas takový šok není. Ačkoliv geniální Baba Is You by si bývala zasloužila ocenit taky.

Jenže u toho se alternativní punkové dobrodružství nezastavilo a zvítězilo i v souboji o RPG roku, když nechalo v prachu silnou konkurenci. A největší pecka? Hádejte, kdo vyhrál nejlepší příběh, tedy kategorii, kde už byli zástupci Death Stranding obrazně na půl cesty k pódiu, ještě než proběhlo vyhlášení. Správně, Disco Elysium!

Kdo hrál, musí dát za pravdu, protože zejména postranní narativní odbočky hledají konkurenci jen s největšími obtížemi. Řekněte sami, napadá vás jiný titul, v němž můžete zcela uvěřitelným konverzačním tancem přesvědčit dělníka, že je sendvič v jeho kapse nástrojem buržoazní represe? Disco Elysium se se čtyřmi soškami stalo nejvíce ověnčeným titulem večera.

Z velkých kategorií zbývaly už jen dvě a pouze polovina z nich dávala smysl. „Nejlepší závodní nebo sportovní hra“ je totiž vážně bizarní slepenec. Jak chcete s vážnou tváří porovnávat realističnost přilnavosti šotoliny v Dirt Rally 2.0 s pocitem ze zpracování přetaženého centru v PES 2020? Ctěná porota to nicméně nějakým způsobem zvládla a vítězem se stal Crash Team Racing Nitro-Fueled. No dobře.

A hra roku? Sekiro: Shadows Die Twice. Vzhledem k tomu, jak jsem japonskou řežbu hodnotil v recenzi, asi nemusím obzvlášť rozepisovat, že s volbou z celého srdce souhlasím. Zapomenout ale nesmíme ani na český Beat Saber, který si odnesl sošku za nejlepší VR hru roku. Kompletní seznam kategorií, nominací a vítězů naleznete níže:

Hra roku

Nominace:

Control

Death Stranding

Resident Evil 2

Sekiro: Shadows Die Twice

Super Smash Bros. Ultimate

The Outer Worlds

Vítěz: Sekiro: Shadows Die Twice

Akční hra roku

Nominace:

Apex Legends

Astral Chain

Call of Duty: Modern Warfare

Devil May Cry 5

Gears 5

Metro Exodus



Vítěz: Devil May Cry 5

Strategie roku

Nominace:

Age of Wonders: Planetfall

Anno 1800

Fire Emblem: Three Houses

Total War: Three Kingdoms

Tropico 6

Wargroove

Vítěz: Fire Emblem: Three Houses

RPG roku

Nominace:

Disco Elysium

Final Fantasy XIV

Kingdom Hearts III

Monster Hunter World: Iceborne

The Outer Worlds

Vítěz: Disco Elysium

Akční adventura roku

Nominace:

Borderlands 3

Control

Death Stranding

Resident Evil 2

The Legend of Zelda: Link's Awakening

Sekiro: Shadows Die Twice

Vítěz: Sekiro: Shadows Die Twice

Bojovka roku

Nominace:

Dead or Alive 6

Jump Force

Mortal Kombat 11

Samurai Shodown

Super Smash Bros. Ultimate

Vítěz: Super Smash Bros. Ultimate

Sportovní/závodní hra roku

Nominace:

Crash Team Racing Nitro-Fueled

Dirt Rally 2.0

eFootball Pro Evolution Soccer 2020

F1 2019

FIFA 20

Vítěz: Crash Team Racing Nitro-Fueled

Indie hra roku

Nominace:

Baba Is You

Disco Elysium

Katana Zero

Outer Wilds

Untitled Goose Game

Vítěz: Disco Elysium

Studio s nejlepší indie prvotinou roku

Nominace:

ZA/UM za Disco Elysium

Nomada Studio za Gris

DeadToast Entertainment za My Friend Pedro

Mobius Digital za Outer Wilds

MegaCrit za Slay the Spire

House House za Untitled Goose Game

Vítěz: ZA/UM

Nejlepší podpora

Nominace:

Apex Legends

Destiny 2

Final Fantasy XIV

Fortnite

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Vítěz: Destiny 2

Nejlepší multiplayer

Nominace:

Apex Legends

Borderlands 3

Call of Duty: Modern Warfare

Tetris 99

Tom Clancy's The Division 2

Vítěz: Apex Legends

Nejlepší dlouhodobý projekt

Nominace:

Apex Legends

Destiny 2

Final Fantasy XIV

Fortnite

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Vítěz: Fortnite

Nejlepší hra pro VR

Nominace:

Asgard's Wrath

Blood & Truth

Beat Saber

No Man's Sky

Trover Saves the Universe

Vítěz: Beat Saber

Nejlepší příběh

Nominace:

A Plague Tale: Innocence

Control

Death Stranding

Disco Elysium

The Outer Worlds

Vítěz: Disco Elysium

Nejlepší hudba

Nominace:

Cadence of Hyrule

Death Stranding

Devil May Cry 5

Kingdom Hearts III

Sayonara Wild Hearts

Vítěz: Death Stranding

Nejlepší zvukový design

Nominace:

Call of Duty: Modern Warfare

Control

Death Stranding

Gears 5

Resident Evil 2

Sekiro: Shadows Die Twice

Vítěz: Call of Duty: Modern Warfare

Nejlepší umělecká režie

Nominace:

Control

Death Stranding

Gris

Sayonara Wild Hearts

Sekiro: Shadows Die Twice

The Legend of Zelda: Link's Awakening

Vítěz: Control

Nejlepší rodinná hra

Nominace:

Luigi's Mansion 3

Ring Fit Adventure

Super Mario Maker 2

Super Smash Bros. Ultimate

Yoshi's Crafted World

Vítěz: Luigi's Mansion 3

Nejlepší hra s přesahem

Nominace:

Concrete Genie

Gris

Kind Words

Life is Strange 2

Sea of Solitude



Vítěz: Gris

Nejlepší mobilní hra

Nominace:

Call of Duty: Mobile

Grindstone

Sayonara Wild Hearts

Sky: Children of Light

What the Golf?

Vítěz: Call of Duty: Mobile

Nejlepší herecký výkon

Nominace:

Ashly Burch jako Parvati Holocomb v The Outer Worlds

Courtney Hope jako Jesse Faden v Control

Laura Bailey jako Kait Diaz v Gears 5

Mads Mikkelsen jako Cliff v Death Stranding

Matthew Porretta jako Casper Darling v Control

Norman Reedus jako Sam Porter Bridges v Death Stranding

Vítěz: Mads Mikkelsen

Nejlepší herní režie

Nominace:

Control

Death Stranding

Resident Evil 2

Sekiro: Shadows Die Twice

Outer Wilds

Vítěz: Death Stranding

Nejlepší tvůrce obsahu

Nominace:

Jack „Courage“ Dunlop

Benjamin „Dr. Lupo“ Lupo

Soleil „Ewok“ Wheeler

David „Grefg“ Martínez

Michael „Shroud“ Grzesiek

Vítěz: Shroud

Nejlepší esportovní hra

Nominace:

Counter-Strike: Global Offensive

Dota 2

Fortnite

League of Legends

Overwatch

Vítěz: League of Legends

Nejlepší esportovní kouč

Nominace:

Eric „adreN“ Hoag (Team Liquid, CS:GO)

Nu-ri „Cain“ Jang (Team Liquid, LoL)

Fabian „GrabbZ“ Lohmann (G2 Esports, LoL)

Kim „Kkoma“ Jeong-gyun (SK Telecom T1, LoL)

Titouan „Sockshka“ Merloz (OG, Dota 2)

Danny „Zonic“ Sørensen (Astralis, CS:GO)

Vítěz: Zonic

Nejlepší esportovní událost

Nominace:

2019 League of Legends World Championship

2019 Overwatch League Grand Finals

EVO 2019

Fortnite World Cup

IEM Katowice 2019

The International 2019

Vítěz: 2019 League of Legends World Championship

Nejlepší esportovní moderátor

Nominace:

Alex „Goldenboy“ Mendez

Alex „Machine“ Richardson

Duan „Candice“ Yu-Shuang

Eefje „Sjokz“ Depoortere

Paul „Redeye“ Chaloner

Vítěz: Sjokz

Nejlepší esportovní tým

Nominace:

Astralis (CS:GO)

G2 Esports (LoL)

OG (Dota 2)

San Francisco Shock (Overwatch)

Team Liquid (CS:GO)

Vítěz: G2 Esports

Nejlepší esportovní hráč

Nominace:

Kyle „Bugha“ Giersdorf

Lee „Faker“ Sang-hyeok

Luka „Perkz“ Perkovic

Oleksandr „S1mple“ Kostyliev

Jay „Sinatraa“ Won

Vítěz: Bugha