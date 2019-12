Do podmanivého a proměnlivého světa Control se můžete vrátit v přídavku Expeditions

- Téma Autor: Patrik Hajda

I když jsme věděli, že to bude velké, stejně jsme se pořádně zapotili. Během dnešní noci jsme se dozvěděli vítěze prestižních cen The Game Awards, kde bodoval mimo jiné český Beat Saber, ale také novinky o desítkách nových i dříve oznámených her. Aby vám nic z toho neuniklo, připravili jsme pro vás seznam pokrývající celé The Game Awards. celý článek