Televizní seriály, z nichž by byla skvělá počítačová hra

Přemýšlel jsem, co ze současných seriálových trháků bych nejradši viděl na počítačích a konzolích, a i když toho sleduju relativně hodně a vesměs jen to kvalitní, u ničeho jsem si okamžitě neposteskl po absentující videoherní adaptaci.

Uměl bych si představit akční adventuru podle Zámku a klíče, kde by jistě byla radost objevovat spousty podivných klíčů, shánět jim odpovídající zámky a zjišťovat, co vlastně odemykají. Ale nakonec jsem se musel vrátit do minulosti: mnohem víc prahnu po pořádném tříáčkovém zpracování kultovní Firefly.

Dnes už to zní trochu jako klišé, ale stále jde o jeden z nejlepších seriálů všech dob, jehož zasazení se mnohé hry snažily napodobit (i zdárně), ale originál je originál. Způsob vyprávění seriálu přímo vybízí k hernímu zpracování. Máte vlastní loď Serenity třídy Firefly, létáte od planety k planetě, přijímáte poctivé i nezákonné zakázky, bojujete ve vesmíru s konkurenčními piráty a policií, střílíte se na planetách v kovbojském duchu, řešíte vztahy, můžete se rozhodnout být hodný i zlý…

Deskovky to pochopily. Dodnes vycházejí nové stolní adaptace legendárního seriálu a nejsou vůbec špatné, ať už jde o Firefly: The Game, ve které jde prakticky pouze o převážení nákladu a boj ve vesmíru, Firefly Adventures, ve které naopak bojujete na povrchu planety, nebo Legendary Encounters, tedy systém karetních deckbuildingových her, do kterých Firefly zapadá skvěle.

Když dodnes vycházejí stolní hry se známými postavami ve známém vesmíru, proč se rovněž někdo neujal videoherní adaptace a neudělal z ní, ideálně, milovanou sérii? Jsem možná trochu naivní a asi i velký snílek, ale mohla by to být prostě paráda. Takhle nám zbývají akorát vzpomínky na zrušenou Firefly Online…

Adam Homola: The Mandalorian