Jaké hry vyjdou v lednu?

Začátek nového roku přináší nejen příležitost k novým předsevzetím, ale také pozvolné probouzení herního průmyslu. Leden 2026 sice tradičně působí klidnějším dojmem, ale zdání by tentokrát mohlo klamat. Čekají nás strategická vesmírná dobrodružství, temné experimenty, bojovky mířící na esportovou scénu i pokračování kultovních sérií. Některé tituly slibují inovativní herní mechanismy, zatímco jiné pokračují ve svých úspěšných sériích s novou energií, zaplnit dlouhé zimní večery by ale neměl být problém.
5. 1. Terra Invicta (PC)
Ambiciózní grand strategie Terra Invicta konečně míří k plnohodnotnému vydání po dlouhém období v předběžném přístupu. Hra simuluje invazi mimozemské civilizace na Zemi, ale místo přímých bitev se soustředí na geopolitiku, zákulisní mocenské boje a pomalé formování budoucnosti lidstva. Ovládáte tajnou frakci, která skrze diplomacii, ekonomiku, výzkum a špionážní operace ovlivňuje jednotlivé státy i celý planetární systém. Terra Invicta je náročná, komplexní a neodpouští chyby, ale právě v tom spočívá její kouzlo: Každé rozhodnutí má dlouhodobé důsledky a pocit kontroly nad chaotickým světem je vykoupen hodinami plánování.
9. 1. Pathologic 3 (PC)
Třetí návrat do prokletého města potvrzuje, že Pathologic zůstává jednou z nejnekompromisnějších sérií. Pathologic 3 znovu pracuje s motivy epidemie, nedostatku a morálních dilemat, ale tentokrát rozšiřuje perspektivu i strukturu vyprávění. Hra méně tlačí na konkrétní „správná“ řešení a víc se soustředí na osobní interpretaci, selhání a tíhu rozhodnutí. Survival prvky, napjaté dialogy i časový tlak dohromady tvoří bytostně existenciální zážitek, který není příjemný, ale právě proto si ho budete ještě dlouho pamatovat.
10. 1. Code Violet (PS5)
Survival horor Code Violet kombinuje retro inspiraci Dino Crisis s moderní audiovizuální prezentací a sci-fi příběhem zasazeným do 25. století. Klaustrofobické prostředí výzkumného komplexu obývají geneticky upravení dinosauři, kteří vás donutí pečlivě plánovat a postupovat, pokud možno, tiše. Hra sází na pomalé tempo, napětí a práci se zvukem, zatímco příběh postupně odkrývá otázky identity, genetických modifikací a selhání civilizace. Ideální kousek pro fanoušky starých survival hororů, kteří docení atmosféru nad akcí.
12. 1. Quarantine Zone: The Last Check (PC)
Menší, ale tématem velmi zajímavý simulátor vás postaví do role dozorčího u poslední kontrolní stanice během globální zombie pandemie. Prozkouší vaše schopnosti rozhodovat se pod tlakem – koho pustit dál, koho zadržet a jak vybalancovat lidskost, bezpečnost a rozkazy shora. Minimalistická prezentace, důraz na atmosféru a nejednoznačné morální volby připomínají Papers, Please, ale s ještě beznadějnějším tónem.
20. 1. 2XKO (Xbox Series, PS5, PC)
Bojovka ze světa League of Legends po krátkém předběžném přístupu nastupuje na scénu. 2XKO staví na týmových soubojích 2v2, přístupném ovládání a důrazu na kompetitivní hloubku. Stylizované animace, známé postavy a moderní online infrastruktura dělají z nováčka jasného kandidáta na stálici esportové scény. Hra se snaží oslovit jak veterány bojovek, tak nové hráče, kteří se chtějí zapojit bez nutnosti studovat nekonečné seznamy komb.
29. 1. Cairn (PC, PS5)
Neobvyklý simulátor zaměřený na lezení a přežití v nehostinném horském prostředí. Každý pohyb je otázkou fyziky, rovnováhy a správně zvolené trasy, na rozdíl od nedávného Peak klade Cairn větší důraz na realismus. Hra pracuje s minimalistickým vyprávěním, kdy příběh vyplývá spíše z prostředí, ticha a vyčerpání než z explicitních dialogů. Meditativní, pomalý titul, který klade důraz na koncentraci a respekt k přírodě, a zároveň dokáže nemilosrdně trestat drobná pochybení.
30. 1. Code Vein 2 (Xbox Series, PS5, PC)
Pokračování anime soulslike Code Vein si pro vás opět chystá mix náročných soubojů ve stylizovaném světě s melodramatickým příběhem. Druhý díl přináší otevřenější lokace, komplexnější systém buildů a větší důraz na spolupráci mezi postavami. Souboje jsou techničtější, ale stále přístupnější než u tradičních soulsovek, zatímco vyprávění dál rozvíjí téma ztráty, oběti a přežívání ve světě na pokraji kolapsu. Pro fanoušky prvního dílu jde o jasnou lednovou prioritu.
Další hry, které vyjdou v lednu:
8. 1. I Am Future: A Cozy Apocalypse Survival (Xbox Series, PS5, Switch)
9. 1. Where Winds Meet (Android, iOS)
15. 1. Animal Crossing: New Horizons (Switch 2)
16. 1. BrokenLore: Unfollow (PS5, PC)
22. 1. Final Fantasy VII Remake (Switch 2)
22. 1. Dynasty Warriors: Origins (Switch 2)
26. 1. Highguard (Xbox Series, PS5, PC)
28. 1. Core Keeper (Switch 2)
28. 1. Dispatch (Switch, Switch 2)
29. 1. I Hate This Place (Switch, Xbox Series, PC, PS5)