Jaké hry vyjdou v lednu?
zdroj: Bandai Namco

Jaké hry vyjdou v lednu?

Android PC Switch iOS PlayStation 5 iPadOS Xbox Series Switch 2

6. 1. 2026 16:30 | Téma | autor: Redakce Games.cz |

Začátek nového roku přináší nejen příležitost k novým předsevzetím, ale také pozvolné probouzení herního průmyslu. Leden 2026 sice tradičně působí klidnějším dojmem, ale zdání by tentokrát mohlo klamat. Čekají nás strategická vesmírná dobrodružství, temné experimenty, bojovky mířící na esportovou scénu i pokračování kultovních sérií. Některé tituly slibují inovativní herní mechanismy, zatímco jiné pokračují ve svých úspěšných sériích s novou energií, zaplnit dlouhé zimní večery by ale neměl být problém.

5. 1. Terra Invicta (PC)

Ambiciózní grand strategie Terra Invicta konečně míří k plnohodnotnému vydání po dlouhém období v předběžném přístupu. Hra simuluje invazi mimozemské civilizace na Zemi, ale místo přímých bitev se soustředí na geopolitiku, zákulisní mocenské boje a pomalé formování budoucnosti lidstva. Ovládáte tajnou frakci, která skrze diplomacii, ekonomiku, výzkum a špionážní operace ovlivňuje jednotlivé státy i celý planetární systém. Terra Invicta je náročná, komplexní a neodpouští chyby, ale právě v tom spočívá její kouzlo: Každé rozhodnutí má dlouhodobé důsledky a pocit kontroly nad chaotickým světem je vykoupen hodinami plánování.

zdroj: Archiv

9. 1. Pathologic 3 (PC)

Třetí návrat do prokletého města potvrzuje, že Pathologic zůstává jednou z nejnekompromisnějších sérií. Pathologic 3 znovu pracuje s motivy epidemie, nedostatku a morálních dilemat, ale tentokrát rozšiřuje perspektivu i strukturu vyprávění. Hra méně tlačí na konkrétní „správná“ řešení a víc se soustředí na osobní interpretaci, selhání a tíhu rozhodnutí. Survival prvky, napjaté dialogy i časový tlak dohromady tvoří bytostně existenciální zážitek, který není příjemný, ale právě proto si ho budete ještě dlouho pamatovat.

zdroj: Ice-Pick Lodge

10. 1. Code Violet (PS5)

Survival horor Code Violet kombinuje retro inspiraci Dino Crisis s moderní audiovizuální prezentací a sci-fi příběhem zasazeným do 25. století. Klaustrofobické prostředí výzkumného komplexu obývají geneticky upravení dinosauři, kteří vás donutí pečlivě plánovat a postupovat, pokud možno, tiše. Hra sází na pomalé tempo, napětí a práci se zvukem, zatímco příběh postupně odkrývá otázky identity, genetických modifikací a selhání civilizace. Ideální kousek pro fanoušky starých survival hororů, kteří docení atmosféru nad akcí.

zdroj: TeamKill Media

12. 1. Quarantine Zone: The Last Check (PC)

Menší, ale tématem velmi zajímavý simulátor vás postaví do role dozorčího u poslední kontrolní stanice během globální zombie pandemie. Prozkouší vaše schopnosti rozhodovat se pod tlakem – koho pustit dál, koho zadržet a jak vybalancovat lidskost, bezpečnost a rozkazy shora. Minimalistická prezentace, důraz na atmosféru a nejednoznačné morální volby připomínají Papers, Please, ale s ještě beznadějnějším tónem.

Quarantine Zone: The Last Check
Quarantine Zone: The Last Check
Quarantine Zone: The Last Check
Galerie

20. 1. 2XKO (Xbox Series, PS5, PC)

Bojovka ze světa League of Legends po krátkém předběžném přístupu nastupuje na scénu. 2XKO staví na týmových soubojích 2v2, přístupném ovládání a důrazu na kompetitivní hloubku. Stylizované animace, známé postavy a moderní online infrastruktura dělají z nováčka jasného kandidáta na stálici esportové scény. Hra se snaží oslovit jak veterány bojovek, tak nové hráče, kteří se chtějí zapojit bez nutnosti studovat nekonečné seznamy komb.

zdroj: Riot Games

29. 1. Cairn (PC, PS5)

Neobvyklý simulátor zaměřený na lezení a přežití v nehostinném horském prostředí. Každý pohyb je otázkou fyziky, rovnováhy a správně zvolené trasy, na rozdíl od nedávného Peak klade Cairn větší důraz na realismus. Hra pracuje s minimalistickým vyprávěním, kdy příběh vyplývá spíše z prostředí, ticha a vyčerpání než z explicitních dialogů. Meditativní, pomalý titul, který klade důraz na koncentraci a respekt k přírodě, a zároveň dokáže nemilosrdně trestat drobná pochybení.

zdroj: The Game Bakers

30. 1. Code Vein 2 (Xbox Series, PS5, PC)

Pokračování anime soulslike Code Vein si pro vás opět chystá mix náročných soubojů ve stylizovaném světě s melodramatickým příběhem. Druhý díl přináší otevřenější lokace, komplexnější systém buildů a větší důraz na spolupráci mezi postavami. Souboje jsou techničtější, ale stále přístupnější než u tradičních soulsovek, zatímco vyprávění dál rozvíjí téma ztráty, oběti a přežívání ve světě na pokraji kolapsu. Pro fanoušky prvního dílu jde o jasnou lednovou prioritu.

zdroj: Bandai Namco

Další hry, které vyjdou v lednu:

8. 1. I Am Future: A Cozy Apocalypse Survival (Xbox Series, PS5, Switch)

9. 1. Where Winds Meet (Android, iOS)

15. 1. Animal Crossing: New Horizons (Switch 2)

16. 1. BrokenLore: Unfollow (PS5, PC)

22. 1. Final Fantasy VII Remake (Switch 2)

22. 1. Dynasty Warriors: Origins (Switch 2)

26. 1. Highguard (Xbox Series, PS5, PC)

28. 1. Core Keeper (Switch 2)

28. 1. Dispatch (Switch, Switch 2)

29. 1. I Hate This Place (Switch, Xbox Series, PC, PS5)

Smarty.cz
Tagy:
kalendář jízdní řád
Zdroje:
Vlastní
Hry:
Final Fantasy VII Remake Terra Invicta Animal Crossing: New Horizons Core Keeper Where Winds Meet I Am Future: A Cozy Apocalypse Survival Dynasty Warriors: Origins Cairn Pathologic 3 Code Violet I Hate This Place Code Vein 2 Dispatch BrokenLore: Unfollow Highguard 2XKO Quarantine Zone: The Last Check
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Fight Club #755 – Čas vánoční
Fight Club #755 – Čas vánoční
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Divinity - Oznámení
Divinity - Oznámení
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
The Dawnless Days – Total War: Attila
The Dawnless Days – Total War: Attila
SAROS – Příběh a objednávky
SAROS – Příběh a objednávky
Out of Words – Osud čeká
Out of Words – Osud čeká
Highguard – Odhalení
Highguard – Odhalení
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Český přenos The Game Awards 2025
Český přenos The Game Awards 2025
Control: Resonant – Představení
Control: Resonant – Představení
Resident Evil: Requiem – Třetí ukázka
Resident Evil: Requiem – Třetí ukázka
Star Wars: Fate of the Old Republic – Premiéra
Star Wars: Fate of the Old Republic – Premiéra
Pragmata – Datum vydání
Pragmata – Datum vydání
Fight Club #754 – Kočky ve hrách
Fight Club #754 – Kočky ve hrách
Microsoft Flight Simulator 2024: Stranger Things Expansion
Microsoft Flight Simulator 2024: Stranger Things Expansion

Nejnovější články