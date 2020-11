Jak si vedly jednotlivé díly Assassin’s Creed na Games.cz

4. 11. 2020 17:30 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Assassin’s Creed Valhalla je za dveřmi a všichni v redakci napjatě očekáváme, jaký verdikt nejmenovaný recenzent vyřkne, až nadejde jeho chvíle. Čeká nás desítková hra? Nebo nějaká střízlivější sedmička? a nebo mohutné zakopnutí a pád do průměru? Když už takhle vyčkáváme a dumáme, zda se sami ponořit do vikinského tažení, napadlo nás zrekapitulovat celou sérii Assassin’s Creed z hlediska recenzí zde na Games.cz.

Za těch třináct let se u recenzování jednotlivých dílů vystřídala velká spousta autorů. Je to možná překvapivé, ale padla jen jediná desítka a jen jediná devítka. Zbylé hry si odnášely osmičky, sedmičky, ale sahalo se i po mnohem nižších číslech, přičemž historické minimum se zastavilo na 3/10. V chronologicky sestaveném článku zjistíte, kdy se to Ubisoftu úplně nepovedlo a kdy naopak bodoval.

„I přes stále se opakující náplň úkolů je Assassin's Creed výjimečnou akční adventurou, která vyniká nádherným středověkým světem i poutavým přiblížením tehdejšího života a politické situace na pozadí konfliktu, který ani Altair nedokáže sám plně pochopit. Mě asi nejvíce vadí „pseudo matrixovské“ podání celého příběhu, to ale jiným může vyhovovat bez výhrad.

Altairovo dobrodružství však exceluje unikátním a velice přesným ovládáním a na první pohled možná překombinovaným systémem boje, který ale dříve či později určitě každému přejde do krve. Svoboda vašeho pohybu a jeho ladnost je přitom doslova úžasná a málokterá hra vám nechá zakusit takový sebeuspokojující pocit z příjemného vedení hlavní postavy.“

Michal Jonáš | 19.11.2007 | Xbox 360 | recenze

JD | 14.3.2008 | PC | recenze

„Assassin's Creed II má všechny podstatné vlastnosti, které má mít perfektní titul. Je tajemný, zábavný, vizuálně přitažlivý, skvěle se ovládá a nabízí široké herní možnosti. Přitom je to báječně dlouhá hra, která vám i při střízlivém odhadu vydrží minimálně dvacet hodin, aniž byste se jen na okamžik nudili.

Nejlepší na tom všem je zjištění, jak velkého posunu vpřed se podařilo tvůrcům docílit. (…) Druhý díl na kvalitních základech jedničky vystavěl jeden z nejlepších titulů letošního roku. Zbavil se kritizovaných chyb, přidal nové ingredience a nikde nešlápnul vedle. To minimum drobných nedostatků ani nestojí za zmínku.“

Ivan Kratochvíl | 4.12.2009 | Xbox 360 | recenze

„Interaktivní průvodce po Římě. Velkolepá výprava do renesanční Itálie. Dokonale propracované herní pískoviště. To všechno je nový Assassin's Creed. I přesto, že je příběh, stejně jako mnohé mise, přitažený za vlasy, jedná se o jednu z nejlepších a taky nejrozsáhlejších letošních her, která si rozhodně nezaslouží označení datadisk.“

Dan Vávra | 19.11.2010 | Xbox 360 | recenze

Aleš Smutný | 18.3.2011 | PC | recenze

„Pro fanoušky série bez diskuse povinnost, pro ty ostatní pozvolné rozvíjení celého konceptu v žánrově širší celek, který navíc odměňuje vnímavé hráče se zájmem o historii. Revelations zdobí dobrý příběh, několik skvělých nápadů a dostatek historických detailů na to, abyste se do herní databáze a dalších zdrojů informací ponořili i po dohrání kampaně.“

Aleš Smutný | 14.11.2011 | Xbox 360 | recenze

„Nejrozsáhlejší díl celé série přináší velkolepé dobrodružství plné bitev na souši i na moři, na které se dobře dívá a je zalito pořádnou dávkou tradiční sandboxové omáčky. Zároveň ale třetí díl ztrácí mnoho vlastností, na kterých celá série a její herní systém stojí a padá, aniž by to vlastnosti nové nějak vynahrazovaly. Méně je holt někdy více a tady se občas třikrát řezalo a jen jednou měřilo. Assassin's Creed III je hra bez pochyby velmi dobrá, ale nezbavím se pocitu, že mohla být o mnoho lepší.“

Aleš Smutný | 31.10.2012 | Xbox 360 | recenze

„Rozporuplný spin-off populární série pro výkonný handheld je jako Jeckyll a Hyde. Chvíli vám Aveline ukazuje svou krásnou tvářičku a v dalším okamžiku vás kopne do obličeje nějakým technickým nedodělkem. Ve výsledku je to hra nadprůměrná, občas skvělá, občas opravdu frustrující. Kdyby dostala více péče, mohla udělat větší kariéru.“

Aleš Smutný | 21.11.2012 | PS Vita | recenze

„Dozajista nejlepší pirátská a námořnická akce, která se kdy objevila. Black Flag chytře potlačuje Assassin's Creed mytologii a sází více na piráty a malebný i smrtící Karibik. Charismatický hrdina a jeho loď Jackdaw vytváří skvělý tandem, který do série přináší něco opravdu nového namísto pouhého rozšiřování tradiční formule.“

Aleš Smutný | 29.10.2013 | PlayStation 3 | recenze

„Assassin's Creed Pirates je zábavný díky jednoduchým pravidlům, lehkému pochopení ovládání, krátkým misím a obecně bezproblémovému plynutí herních událostí, které můžete kdykoli přerušit, třeba když vystupujete z autobusu. Nabízí téměř vše, co od mobilní hry chceme, ale u obývákové by se nám to velmi nelíbilo. A to je vlastně pochvala, no ne?“

Pavel Dobrovský | 5.12.2013 | iPhone/iPad | recenze

„Mírně nadprůměrná původní hra se dočkala špatné předělávky. Grafika doznala jen minimálních změn a všechny chyby původního návrhu nyní bijí do očí ještě intenzivněji!“

Daniel Kremser | 24.1.2014 | PC | recenze

„Assassin's Creed Unity se sice odehrává v revoluční Paříži, ale sám o sobě má do revoluce daleko. Navíc trpí technickými problémy, chytá free-to-play manýry a postrádá šmrnc něčeho svěžího. Hra je to každopádně překrásná.“

Miloš Bohoněk | 15.11.2014 | PlayStation 4 | recenze

„Poměrně zábavný příběhový můstek doplňující nekonečnou ságu Assassin's Creed přichází o cenné body hlavně kvůli technické zastaralosti a totální neochotě tvůrců přijít s výraznější změnou. Záležitost v podstatě jen pro fanoušky třetího a čtvrtého dílu.“

Jan Olejník | 26.11.2014 | PlayStation 3 | recenze

Jan Olejník | 11.3.2015 | PC | recenze Galerie

„Z Assassin's Creed Chronicles: China bohužel není vidět láska k řemeslu, nýbrž pouze povinnost udělat něco menšího, co vyplní čekání na velký podzimní díl a přinese Ubisoftu kapesné navíc. Přesto nápad převést asasínskou hratelnost do 2,5D není špatný a je klidně možné, že v chystaných dílech Assassin's Creed Chronicles: India a Assassin's Creed Chronicles: Russia se tvůrci vytasí s důmyslnější hratelností. Pokud vás druhý rozměr láká, doporučuji počkat na vydání zbývajících dvou dílů Chronicles a z nich si pak vybrat ten nejlepší. Doufejme, že jím nebude China.“

Miloš Bohoněk | 27.4.2015 | Xbox One | recenze

„Povedená a velmi zábavná hra, která boduje návratem ke kořenům série. Nádherný a obrovský Londýn doplňují dostatečně prokreslené charaktery obou hlavních postav a skvělá hratelnost, která staví úspěšných prvcích z předešlých dílů, a nesnaží se křečovitě o experiment jen pro experiment.“

Aleš Smutný | 29.10.2015 | PlayStation 4 | recenze

„Místy zábavná, ale častěji spíše otravná a frustrující stealth plošinovka. Pořídit by si ji měli jen nejzarytější fanoušci Assassin's Creed – a to ještě s rozvahou.“

Jan Slavík | 22.1.2016 | PC | recenze

„Že jde na poměry mobilů o výjimečný počin ještě z Assassin's Creed Identity nedělá výjimečnou hru jako takovou. Ba naopak, v kontextu série jde o vůbec nejslabší díl. Kupujte, jen pokud už jste dohráli/dočetli/dokoukali/dojedli všechno, co má v názvu Assassin's Creed, a stále nemáte dost.“

Miloš Bohoněk | 4.3.2016 | iPhone/iPad | recenze

„Mizérie a marnost nad marnost. Otravná a frustrující hratelnost, nulová nápaditost, kobercový nálet nedodělků, minové pole chyb a špatného ovládání. Tenhle počin už nelze doporučit ani nejzarytějším fanouškům asasínské ságy.“

Jan Slavík | 11.3.2016 | PC | recenze

„Tahle zabijácká dovolená v Egyptě rozhodně není žádná nuda. Naopak jde o příjemnou exkurzi do dob, kdy ještě sfinga měla nos, a tajemní zabijáci si neříkali asasíni. Hezčí zpracování starověkého Egypta jinde ve hře nenajdete a zábavnější už tuplem ne. Komorní rodinný příběh nakonec ovlivní celé impérium, kdy charismatickým hrdinům odpustíte hrstku bugů i to, že jste stejnou šablonu hráli už tolikrát, jen v jiných kulisách.“

Šárka Tmějová | 1.11.2017 | PC | recenze

„Odyssey představuje velmi příjemnou evoluci, byť si ze značky Assassin's Creed leckdy dělá spíš dobrý den. Příběh překvapí, starověké Řecko nadchne, ale pro komplecionisty bude představovat noční můru, protože se snaží natlačit až příliš mnoho opakujícího se obsahu ve snaze být tím největším.“

Šárka Tmějová | 1.10.2018 | PlayStation 4 | recenze

„Rozkošné vraždění v mimořádně průměrné mobilní strategii. Myšlenka skutečných zabijáckých misí zkraje navnadí, jen aby ji vzápětí s inkviziční rázností udupal ničemný freemium model.“

Jan Hrdlička | 2.2.2019 | iPhone/iPad | recenze