Jak hodnotí ve světě Crimson Desert?

Očekávané akční fantasy v obřím světě Pywel konečně vychází a s úderem včerejší 23. hodiny padlo i embargo na recenze Crimson Desert. U nás už si můžete přečíst závěr Honzy Slavíka, který v úchvatném světě strávil přes 140 hodin a nakonec hodnotil sedmičkou. Podobně jsou na tom i reakce kritiků – Crimson Desert má momentálně na agregátu Metacritic skóre 78. Kuriózní je, že Pearl Abyss zjevně rozesílal recenzní kódy pouze na PC, tak případně buďte extra rozmýšliví, jestli hru pořídit na konzole. Níže vybíráme přehled nejznámějších médií a jejich verdikty.
Vice – 5/5
„Crimson Desert je skutečná pecka. Nejenže má úchvatnou grafiku a jeden z nejlepších designů světa, jaké jsem kdy viděl, ale navíc se může opřít o neuvěřitelný výkon. Nejvíc mě však ohromil sandboxový svět hry, ve kterém se můžete na celé hodiny snadno ztratit. Pokud jste někdo, kdo preferuje lineárnější nebo filmovější, příběhově vedenou kampaň, Crimson Desert pro vás možná nebude. Pokud jste si ale zamilovali pocit svobody a objevování, který nabízela The Legend of Zelda: Breath of the Wild, pak je Crimson Desert dalším velkým titulem v tomto žánru. Pearl Abyss zde skutečně vytvořili něco výjimečného, o čem se bude mluvit ještě dlouhé roky.“
Forbes – 9,5/10
„Crimson Desert některé hráče bezpochyby zahltí. Samotná velikost a obrovské množství času potřebné k tomu, abyste na mapě udělali alespoň malý pokrok, může být pro někoho až příliš. Pokud ale zněla otázka, jestli může být Crimson Desert opravdu tak rozsáhlý, tak dobře se hrát a po celou dobu vás bavit, moje odpověď zní jednoznačně ano.“
DualShockers – 9,5/10
„Crimson Desert kombinuje všechny fenomenální prvky některých z nejvýznamnějších her posledních desetiletí. Má smysl pro objevování jako Elden Ring, hluboce propracovaný a hustě zaplněný svět jako Skyrim, nepředvídatelný průběh hraní jako Red Dead Redemption 2 a vzrušující průzkum i celkový pocit z nejnovějších her ze série Zelda. Je to jednoduše jedna z největších her, jaké jsem kdy hrál, s ohromujícím množstvím kvalitního obsahu, absurdním množstvím komplexních hádanek a světem tak gigantickým, že jsem ani po 100 hodinách hraní zdaleka neviděl všechno. Přestože příběh není úplně nejlepší a někteří bossové působí vyloženě nefér, tyto nedostatky jen málo ubírají na kvalitách Crimson Desert, skutečného zázraku a jedné z nejlepších open-world her na trhu.“
Windows Central — 4,5/5
„Crimson Desert je typ hry, který se obvykle objeví jen jednou za generaci – natolik výjimečný ve svých ambicích, že bude určovat herní debaty po celé týdny, ne-li měsíce. Navzdory drobným nedostatkům Pearl Abyss ukázali, co skutečně znamená svoboda ve hrách.“
Destructoid – 8,5/10
„Crimson Desert nabízí fantastický, obsahem nabitý otevřený svět, kde je svoboda hráče na prvním místě. Je tu tolik věcí k dělání a tolik míst k prozkoumání, že se snadno ztratíte mezi jeho dávnými ruinami, mystickými lesy a zasněženými horami. Nedostatek odladění sice může vést k frustraci, ale nic nedokáže narušit pevné základy tohoto neuvěřitelného titulu.“
GamesRadar+ – 4/5
„Crimson Desert je chaotický, ale jakmile proniknete do jeho mechanik a vyrovnáte se s jeho nedostatky, objevíte prvky geniality a úžasu, které z něj dělají zážitek, jenž stojí za to. Dejte si čas sejít z vyšlapané cesty a zjistit, která z jeho mnoha stránek vás nejvíc osloví – objevíte hru, která funguje mnohem lépe jako sandbox než jako příběh.“
PC Gamer – 8/10
„Rozsáhlý a místy ne zcela přehledný způsobem, který některé hráče frustruje a jiné nadchne, je Crimson Desert fascinující cestou, i když samotný cíl není zas tak výjimečný.“
Game Informer – 7/10
„Přál bych si, aby Crimson Desert odstranil některé své nadbytečné systémy, zjednodušil souboják a skutečně se více zaměřil na průzkum a řešení hádanek. Tiché momenty na vrcholcích hor nebo toulání se rušnými ulicemi měst s drobnými příběhy, které se v nich odehrávají, jsou opravdu něčím výjimečným. Hře však nepochybně škodí absence smysluplné hlavní dějové linie a přílišné natahování obsahu. Přesto má Crimson Desert pevné základy, na kterých lze stavět. Studio se zjevně silně inspirovalo jinými hrami, ale do budoucna bych rád viděl i něco osobitějšího. Crimson Desert má pod svým povrchem něco výjimečného, pokud se podaří odstranit všechny ty zbytečné vrstvy.“
GameSpot – 7/10
„Navzdory slabinám je však Crimson Desert často strhující hrou, pozvednutou otevřeným světem, který stojí za prozkoumání, a úderným soubojovým systémem, jenž potěší svou hloubkou a důrazem na hráčský styl. Možná nejde vždy o nejucelenější titul, který kombinuje vysokou fantasy se steampunkem a sci-fi prvky, ale nic jiného se mu úplně nepodobá a nemůžu si pomoct, ale imponuje mi, jak málo se Pearl Abyss omezovali ve své oddanosti hravé absurditě. V jistém ohledu Crimson Desert možná není vysněné zjevení, ale je to svět, ve kterém stojí za to se ztratit.“
Insider Gaming – 7/10
„Crimson Desert je hra plná extrémů. V tom nejlepším případě nabízí dechberoucí svět plný smysluplného průzkumu, působivého měřítka a skutečně strhujících soubojů. Tato genialita je však občas zatížena přemírou roztříštěných systémů, slabším příběhem a soubojovým systémem, který si jen těžko udržuje konzistenci.“
PC Games N – 6/10
„Crimson Desert je obrovský a krásný, ale nedokáže se vymanit z tuctových příběhových kolejí. Soubojový systém působí neohrabaně, zejména při střetech s mnoha frustrujícími bossy, a průzkum nepřináší dostatečný pocit odměny. Chtěl jsem tu hru mít rád, ale nakonec ve mně zanechala prázdný pocit.“
Eurogamer – 3/5
„Nenechte se mýlit, Crimson Desert je technicky velmi povedená hra se skvělým soubojovým systémem (i přes otravný lock-on). Její postavy a příběh jsou však fatálně nedotažené. A i když vizuální zpracování Pywelu ohromuje svou obrovskou rozlohou a naleštěnou krásou, chybí mu určitá osobitost. Vzpomeňte si na hry ze série Zaklínač a téměř cítíte zatuchlou vodu, rozbahněnou půdu a kusy opečeného masa, které pojídají šlechtici. Jsou to díla plná drsnosti, textury a skutečně jedinečné atmosféry. Jak chutná Crimson Desert? No, zdaleka není tak výrazný, spíš si představte hostinu, kde má téměř každé jídlo lehkou pachuť kartonu, a vy se musíte cpát, jako by nebylo zítřka.“
VG247 – 3/5
„Crimson Desert se očividně inspiruje hrami jako Zaklínač 3 a ještě výrazněji Dragon’s Dogma. Myslím si ale, že zejména v případě toho prvního se přehlíží, jak zásadní je silná ústřední postava, která vám dává místo a smysl v herním světě. Nebo, jako v Dragon’s Dogma, když taková postava chybí, jak důležité je, aby ji nahradily reaktivní systémy a vedlejší postavy, které dokážou vytvořit překvapivé momenty a vzpomínky, jež si odnesete i po skončení vaší rozsáhlé cesty. V aktuální verzi při vydání jsou ty nejlepší části Crimson Desert ukryté hluboko pod vrstvami absurdity.“