Assassin’s Creed Valhalla nedostane oficiální češtinu, o překlad se postarají fanoušci

Téma autor: Šárka Tmějová

O Assassin’s Creed Valhalla jste si už mohli přečíst leccos a kromě velkého souhrnu z minulého týdne, který odhalil, že se ve Valhalle objeví spousta tradičních prvků i inovací, tu máme i menší, lokální zprávy. Tuzemské fanoušky nejvíc zasáhlo oznámení, že podzimní díl Assassin’s Creed poprvé nevyjde s oficiální českou lokalizací.

U série Assassin’s Creed se na našem trhu vystřídalo hned několik distributorů. O PC verze se dlouhá léta stará Playman, konzolové má na svědomí ConQuest Entertainment. Úplně první Assassin se dočkal dokonce kompletní lokalizace v podobě dabingu, v dalších dílech si Ezio a spol. museli vystačit jen s českými titulky. Tahle péče o české a slovenské zákazníky má ovšem s nadcházejícím Assassin’s Creed Valhalla skončit.

„Je to oficiální: Assassin’s Creed Valhalla nebude mít český překlad,“ napsal na svém Twitteru herní překladatel Filip Ženíšek, který stojí za češtinou pro Origins i Odyssey a absenci překladu pro nejnovější Assassin’s Creed naznačil už před dvěma týdny: „Víte, že kdyby to bylo na mně, překládal bych všechno. Na lokalizace ale bohužel nemá žádná země nárok jen proto, že je chce; rozhodující je zkrátka kupní síla trhu. Z toho důvodu jsou veškeré petice jen seznam lidí, kteří chtějí něco zadarmo. Což je vlastně přesně opačný postup.“

A to je přesně případ Valhally. Na serveru Change.org už se objevila petice žádající Ubisoft o český překlad a v době psaní článku nasbírala přes 3 tisíce podpisů. Rovněž se rozjela debata na oficiálním diskuzním fóru Ubisoftu. Fanouškovský překlad už přislíbila skupina FarFlame, která v minulosti implementovala češtiny do Assassin’s Creed Rogue a remasteru třetího dílu, jež se také musely obejít bez oficiálního překladu.

zdroj: UbiSoft

I pokud sečteme sílu trhu Česka a Slovenska, tedy zhruba 15 milionů lidí, kteří rozumějí česky, AAA titulů se u nás prodají spíše nižší tisíce kusů. Česká lokalizace udělá rozdíl stovek prodaných jednotek, což se vydavatelům zkrátka a dobře příliš nevyplatí. Může za to fakt, že se zvětšováním her a objemu textu i s přibýváním různých dodatečných updatů rostou také náklady na překlad.

A pokud se, třeba i z důvodu absence češtiny, Valhalla nebude dobře prodávat, sníží se tím i šance na překlad dalšího potenciálního dílu, čímž se dostáváme do začarovaného kruhu. O oficiální překlady totiž zřejmě přijdou i další nadcházející hry od Ubisoftu. Podle údajů z internetových obchodů se nepočítá ani s češtinou pro Watch Dogs Legion, což je značka o poznání méně populární než Assassin’s Creed, která přitom v minulosti oficiální češtinu měla.

O překlady do češtiny už v minulosti přišly třeba hry od Electronic Arts, což úzce souviselo s uzavřením pobočky EA Czech v roce 2014 a přesunem vydavatelství pro středoevropský trh do Polska.

V minulém roce v češtině poprvé nevyšla do té doby stálice Football Manager, což šéf studia odůvodnil dlouhodobým zvyšováním nákladů na lokalizaci v přepočtu na hráče. U posledního přeloženého ročníku se totiž náklady na češtinu vyšplhaly na 39 % z ceny, zatímco u ostatních jazykových mutací se pohybují kolem 10 %. Nešlo ani tak o to, že by češtinu využívalo málo lidí (kopie spouštěné česky převyšovaly prodeje v České republice), ale o malou kupní sílu daných trhů.

K českým hráčům jsou naopak relativně nově přívětivé hry od Sony, kdy některé menší tituly dokonce dostaly i dabing, nemluvě o českých titulcích pro God of War, Detroit: Become Human, Death Stranding nebo Spider-Mana. Česky má vyjít i The Last of Us: Part 2 a Ghost of Tsushima.

Ani v případě PlayStationu 5 ale není jisté, jestli bude jazyková péče pokračovat. A co se týče Microsoftu, potažmo Xboxu, dodnes hráči nemají česky dostupné ani hlavní menu a češtiny jsou spíše ojedinělou záležitostí.

Hry jsou samozřejmě stále skvělým prostředím, kde se můžete anglicky naučit hezky postaru, se slovníkem na klíně či v aplikaci na mobilu. Zrovna velký nový díl Assassin’s Creed ale není tím ideálním startovním můstkem, už proto, že si většinu dialogů nemůžete pauzovat, kdy se vám zachce.

Pokud o češtiny ve hrách dlouhodobě stojíte a do učení nového jazyka se vám nechce, nestačí se spokojit s fanouškovskými verzemi a podepisovat petice. Nezbude vám nic jiného než vydavatelům dokazovat sílu našeho česko-slovenského trhu a nejnovější tituly nepřestávat kupovat jen kvůli absenci lokalizace. A navíc je nekupovat tam, kde je to zrovna nejlevnější, ale skrze lokální distribuci – do čehož se spoustě lidí velmi pochopitelně nechce.

Assassin’s Creed Valhalla vyjde letos na podzim na PC, PlayStation 4 a 5 a na Xbox One a Series X. Tento týden ve čtvrtek bychom se měli dočkat traileru se záběry s hraní, který se objeví v rámci pásma s představením konkrétních titulů pro Xbox Series X nevyvíjených přímo Microsoftem. V jeho případě se všichni, kdo si zakoupí verzi pro Xbox One, dočkají upgradu zdarma na verzi pro Series X.