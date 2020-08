Grounded: Nový hit od Obsidianu má našlápnuto k velké budoucnosti

18. 8. 2020 18:00 | Dojmy z hraní | autor: Zbyněk Povolný

Studio Obsidian se proslavilo především svými RPG. Jeho portfolio je plné velmi zvučných titulů: Knights of the Old Republic, Fallout: New Vegas, South Park: The Stick of Truth, Pillars of Eternity nebo The Outer Worlds, to všechno jsou hry, které patří mezi špičky žánru.

Ale nejen svým denním chlebem je vývojář živ. Zatímco většina studia dělá na dalším RPG jménem Avowed, malá skupina třinácti lidí připravila hru zcela mimo zaběhlý žánr – Grounded, budovatelský kooperativní survival, který momentálně slaví úspěchy v předběžném přístupu na Steamu a v Xbox Game Passu.

Survival od mistrů RPG?

Prvotní nápad, že experti na RPG udělají něco úplně jiného, se může zdát jako podivný či pomýlený, jenže chyba lávky – spuštění předběžného přístupu Grounded pobláznilo herní trh až nevídaným způsobem. Hra první dny atakovala nejvyšší příčky jak na streamovací platformě Twitch, tak na Steamu.

Ano, po pár dnech hype trochu povadl, ale řekl bych, že to je především kvůli množství obsahu, kterého není moc. Oficiální vydání je plánováno až na rok 2021, takže mají autoři dost času, aby vše podstatné doladili a hlavně aby toho ke skvělému základu přidali víc. Našlápnuto ovšem mají skvěle.

Obsidiani nakoukli do survival žánru po svém. Žádná zombie apokalypsa, konec světa, Soudný den a podobné, už poněkud unavené stálice. Kdepak! V Grounded se ocitnete v kůži člověka, který byl při pokusu zmenšen a ocitl se na obyčejné zahradě mezi brouky, komáry a pavouky.

Velký muž v malém světě

Příběh by se měl točit okolo zjišťování důvodů, proč jste se stali laboratorní krysou, a způsobů, jak zvrátit účinky pokusu, který váš učinil malými ve hmyzím světě. Fanoušci filmů Mravenec Z, Život brouka nebo i Ant-Man si nejspíš přijdou na své, ale to předbíhám – v předběžném přístupu je příběhová část pouze naznačena a končí dřív, než se stačíte pořádně zorientovat, o co tu vlastně jde.

zdroj: Obsidian

Příběhem od mistrů pera to není, tak čím to, že hra vzbudila takový ohlas? No přece tím, co v ní děláte. Nezvyklé prostředí obyčejné, ale náhle gigantické zahrady je úžasně atmosférické. Prodírat se stonky trávy během temné noci umí být nebývale děsivé, obzvlášť ve chvílích, kdy vám po krku jde agresivní pavouk.

Tahle věta by mohla okamžitě odradit všechny arachnofoby, ale nebojte, autoři myslí i na ně a osminohé protivníky lze v menu deaktivovat. A ono toho strachu všeobecně postupně ubývá, protože Grounded se od survivalu postupně posouvá spíš směrem k budovatelské hře.

Zábava roste s počtem hráčů

Ať už přežíváte, nebo tvoříte, prim každopádně hraje kooperace. Víc lidí, větší zábava – tahle rovnice tu platí beze zbytku. Bohužel je zatím možné hrát pouze se svými přáteli. Nemohl jsem se připojit k náhodným cizincům, takže jsem se po zahrádce potácel většinou sám, což už taková zábava není.

V jedné hře nicméně za ideálních okolností můžete být až čtyři a společně budovat své vlastní zahradní království. A to je způsob hraní, který vám z celého srdce doporučuju. Hra je tak od počátku koncipovaná, sólo hráč to má o něco těžší a o samotě to prostě není taková prča.

A co že to spolu vlastně děláte, když zrovna nezdrháte před pavouky? Jak už jsem naznačoval o pár odstavců výše, především budujete. Sekáte trsy trávy, stavíte si z lístečků obydlí a postupně si v nepřátelském světě vykrajujete své vlastní bezpečné útočiště.

Stavební menu je velmi přehledné a nabízí už teď spoustu možností. Kreativní duše, které rády zkrášlují své obydlí, tu budou ve svém živlu. Chcete důkaz? Poslouží vám Google nebo jiný vyhledávač dle vašeho výběru. Na internetu je k vidění spousta opravdu honosných stavech, z nichž mi spadla brada až k zemi.

Brouci, pavouci a boj

Samozřejmě nechybí ani zbraně a případné brnění, které vám pomůže proti agresivnějším tvorům hmyzí říše. Naštvaná beruška totiž dokáže pořádně potrápit a mravenčí helma s brněním z hovnivála dokážou palčivou situaci obrátit ve váš prospěch.

Každý hmyzí druh se chová trochu jinak. Většina vás nechá na pokoji do té doby, než do nich vrazíte kopí. Mravenci, především jejich jeden druh, na vás ale zase útočí v roji, snaží se vás obklíčit a zahnat do úzkých. Samostatnou kapitolou jsou pak právě pavouci, kteří jsou za každých okolností agresivní a dokážou vám udělat z domečku kůlničku na dříví.

Mobilní výzkum? Ble!

Materiály, které najdete na dvoře či které vypadnou ze zahynulých zvířátek, se dají dál zkoumat pro lepší a větší možnosti budování. Jen je trochu laciné, že můžete spustit jen tři výzkumy najednou a pak několik minut čekáte na další. Tahle mechanika známá z mobilních telefonů se mi pranic nezamlouvá a rozhodně bych preferoval spíš systém výzkumných bodů, které bych mohl utrácet podle svého uvážení, než zbytečně čekat desítky minut.

Co se mi naopak hodně líbí, jsou mechaniky přežívání, ať už je to opékání broučích nožiček na stonkovém grilu, nebo zajišťování čerstvé vody z listů pokrytých ranní rosou. Všechny tyhle elementy jsou prostě fantastické nejen z hlediska hratelnosti, ale právě i nezaměnitelné atmosféry. Pocit, že skutečně jsem malý človíček uprostřed obřího ekosystému je něco, kvůli čemu se do plné verze Grounded rozhodně rád vrátím.

zdroj: Obsidian

Grounded sice momentálně nenabízí kdovíjak trvanlivou zábavu, protože obsahu prostě není moc, ale i tak to vypadá, že se studiu Obsidian na poli surival her zadařilo hned s prvním pokusem. Je to skvělý start odměněný zájmem hráčů i diváků a jeho malý velký svět je lákadlem, na které se příští rok zaručeně chytnu jak vosa na bonbon.