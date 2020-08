Předběžný přístup survivalu Grounded vyzkoušel milion hráčů během prvních dvou dnů

Minulý týden jsem psala o tom, že se survival od studia Obsidian dostal na první příčku nejprodávanějších her na Steamu. Nyní jsme se dočkali také oficiálního vyjádření, podle kterého si Grounded vyzkoušel za prvních 48 hodin více než milion hráčů.

Pokud mezi nimi ještě nejste, máte příležitost na PC a na Xboxu One, kde je early access dostupný v rámci předplatného Xbox Game Pass. Jak vývojáři napsali na svém Twitteru, počínaje 27. srpnem budou předběžný přístup každý měsíc postupně rozšiřovat pravidelnými updaty až do plnohodnotného vydání, k němuž by hra měla dospět někdy v průběhu příštího roku.

Grounded has reached 1 MILLION players in the first 48 hours! Thank you everyone! YOU are the reason we are having as much as we are, and without you we wouldn't be here!



To show his thanks, Grounded's Game Director, Adam Brennecke, has a special message: pic.twitter.com/zYoucNfRmm