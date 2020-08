Obsidian pracuje vedle Grounded a Avowed ještě na jedné hře

5. 8. 2020 15:31 | autor: Patrik Hajda

Studio Obsidian Entertainment se po akvizici Microsoftem v roce 2018 může přetrhnout. Pod taktovkou Private Division vydalo The Outer Worlds, kterému momentálně chystá výživné DLC Peril on Gorgon. Nedávno vydalo survival Grounded, na kterém je ještě spousta práce, ale lidé ho už teď žerou. A zároveň oznámilo first person RPG Avowed ze světa Pillars of Eternity.

A tím to zřejmě nekončí. Jeden z fanoušků totiž vyjádřil lítost nad tím, že šéf designérů Josh Sawyer momentálně nekočíruje vlastní projekt, ale musí se spíš věnovat chodu studia jako takového. Na to mu Josh odpověděl: „Momentálně řídím svůj vlastní projekt (jen to není Avowed)“.

Co by to mohlo být? Sawyer byl sice vedoucím obou her ze série Pillars of Eternity, ale vzhledem k nízkým prodejům Deadfiru je trojka méně pravděpodobná, než by se mohlo zdát (musel by se prý překopat celý koncept). Doufejme aspoň, že to bude nějaké RPG, protože všechna, pod kterými je Sawyer podepsaný, platí za klenoty.