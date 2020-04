Assassin’s Creed Valhalla vás coby válečníky nebo štítonošky nechá plenit, pálit i rapovat

Windows PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X Xbox Series X

- Oznámení autor: Šárka Tmějová

Máme tu první pořádný trailer na včera odhalené Assassin’s Creed Valhalla. Velký otevřený svět se bude tentokrát rozprostírat v dobách brutálního středověku v Anglii. Jedním z udatných válečníků plenících krásnou zem bude Eivor, neohrožený viking, kterého vychovaly pověsti o velkých bitvách a z nich plynoucím věhlasu. Eivor ovšem může být také neohrožená. Porazte všechny Sasy, budujte vlastní osídlení i své sféry politického vlivu, abyste po smrti mohli hodovat se severskými bohy v mýtické Valhalle.

Podle oficiální tiskové zprávy si v Assassin’s Creed Valhalla budete psát svou vlastní vikinskou ságu, což by vám měly umožnit hlouběji rozpracované RPG mechaniky. Ty mají určovat nejen povahu Eivora a jeho/její schopnosti, ale ovlivňovat také okolní svět. Na každé volbě záleží, od politických pletich přes bitevní strategii až po to, co komu řeknete a jakou zbroj si na sebe vezmete. Na druhou stranu, něco podobného už slibovalo už Odyssey a na vašich rozhodnutích tehdy kdovíjak nezáleželo, ale třeba nás Ubisoft příjemně překvapí.

Jméno hlavního hrdiny potažmo hrdinky u nás včera vyvolalo menší zmatení, Eivor je totiž typicky ženské severské jméno. Stejně jako v případě Odyssey, i tentokrát budete mít ve věci pohlaví na výběr, ale půjde o jednu a tutéž osobu. Mezi vikingy byla spousta drsných žen-bojovnic, které si byly s muži rovné, takže nejde o kdovíjakou historickou odchylku. S ženskou podobou Eivor nás mají blíže seznámit budoucí propagační materiály, stejně jako se Kassandra střídala s Alexiem.

zdroj: UbiSoft

Pro vikingy ovšem byla velmi podstatná válka a samotný boj. Chybět samozřejmě nebude skrytá čepel, co by to bylo za Assassin’s Creed, nicméně dojde i na řadu krvavých novinek. Třeba na pokročilý dual-wielding, mimo klasické dvojice dýk se totiž budete moct ozbrojit dvěma meči, sekerami anebo dokonce štíty.

Vikinský styl bude řádně brutální, pokud budete preferovat boj muže proti muži (ženy proti ženě či jakýkoliv další ekvivalent), protože poprvé v sérii přichází i usekávání končetin a hlav. Plížení ve stínech a tichý postup ale stále má být relevantní možností. K ruce budete mít i luk a šípy, pokud se cítíte na boj na dálku.

Ikonického orla nahradí krkavec, který je severskému zasazení bližší, jeho úloha ale bude podobná. Ubisoft ovšem slibuje, že bude v pírkách schovávat pár nových es, respektive schopností. Neměl by tak jen suplovat průzkumného drona jako v předchozích dílech. Velký černý pták má přirozeně vazby na mytologii a i s jejím širokým využitím se počítá. V prvních zveřejněném traileru se koneckonců Eivor odvolává na Ódinovu přízeň.

Rozloha, kterou Valhalla pokryje, má být ještě větší než v případě Odyssey a Egejského moře. Od drsného norského pobřeží se budete plavit do Anglie za vlády krále Alfreda ve Wessexu, jednom z několika saských království – a vlastně ještě dál. Chybět nebudou tematické aktivity jako rybaření, lov, hru v kostky nebo soutěže v pití. Co jiného také dělat na dlouhých cestách po moři na konci 9. století!

Zapojit se budete moct také do speciálních básnířských rituálů, kterým se říká flyting a nemají žádný pořádný český ekvivalent. Fanouškům severské mytologie a staré literatury ale mohou být veršované soutěže v urážení povědomé, jelikož se jim věnoval třeba Beowulf anebo Loki. V podstatě jde o dávné předky dnešních rap battles. Anebo o netradiční způsob, jak vikingy přiblížit publiku milujícímu hip-hop.

Velkou složku má tvořit samotné plenění a dobývání, kdy budete plánovat útoky na saské kempy a pevnosti napříč celou Anglií. Při útocích můžete využívat momentu překvapení, kdy náhlý útok na lodích nikdo neočekává a také si na nich posléze odvezete zasloužené hordy zlata a vzácných surovin.

Vrátí se také mechanika známá z předchozích dílů, která v Origins a Odyssey prakticky absentovala. Řeč je o vaší asasínské základně, která bude mít tentokrát podobu hradiště či osady. Po prvotním usídlení můžete rozhodovat o tom, kam postavíte kasárnu, kde bude bydlet kovář i kam si od zručného klanového tatéra necháte vypíchat další kérku.

Mimo tetování si budete moct přizpůsobit i účes, vous nebo válečné malůvky na obličeji. Hradiště bude vaším domovem, kam se pokaždé vrátíte, zároveň ale budete mít dostatek příležitostí prozkoumávat rozsáhlý svět. V samotné Anglii budete moct navštívit tři velká města - Londýn, Winchester a Jórvík.

Do svého vikinského klanu budete také verbovat další členy a coby parťáci by měli mít na vaše dobrodružství větší vliv než v minulosti. Vy sami si můžete vytvořit vlastního nájezdníka či nájezdnici, které pak můžete sdílet online se svými přáteli a navzájem si tak ovlivňovat své kmeny. Hra ale bude čistě singleplayerová, avšak se spoustou prvků, které mohou mít vliv na cizí hráče.

Král Alfréd Veliký je samozřejmě templářem, tvůrci nicméně slibují, že by příběh neměl být tak černobílý, jak se z prvního traileru může zdát. Hra by měla pokrývat období od vikinských nájezdů až po sjednocení Anglie a vypráskání seveřanů ze země. Ani tentokrát nebude vynechaná příběhová linka ze současnosti, kde budete nadále rozkrývat osudy a záměry První civilizace. Stejně tak se v ní potřetí objeví sympatická archeoložka Layla Hassan.

Assassin’s Creed Valhalla vyjde letos na podzim, a to pro PlayStation 4 i 5, Xbox One i Series X, Google Stadia a PC, kde ho pořídíte na Uplay a Epic Games Store. Vývoj vede montréalská pobočka Ubisoftu, asistovalo při něm nicméně 14 dalších studií po celém světě. Kreativním šéfem je v tomto případě veterán série Ashraf Ismail, který stojí také za autorskou vizí pirátského Black Flag a egyptských Origins.