Ubisoft rozjel sérii videí o historickém pozadí všech her série Assassin’s Creed

- Deskové hry Autor: Patrik Hajda

Stolních her podle videoher každým rokem přibývá. Zatímco před rokem 2010 jsme byli rádi za jednu takovou hru za rok, na konci letošního roku nám na ně nebudou stačit prsty na rukou. A podíváme-li se do budoucnosti, je to ještě lepší. Ze zástupu oznámených deskovek s licencí jsme vybrali 16 kousků, které by podle nás neměly uniknout vaší pozornosti. celý článek