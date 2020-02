GamesPlay GeForce Now: Poradí si streamování s Destiny 2, Assassin's Creed Odyssey, Fortnite a Metrem Exodus?

- Video autor: Redakce Games.cz

Ostrá verze GeForce Now je venku, tak jsme se rozhodli, že nažhavíme redakční linku a zkusíme vám ukázat, jak streamované hraní podle Nvidia vypadá. Naše připojení v kanceláři není úplně ideální, hlavně co se stability týče, takže to bude pro službu patřičná zkouška.