Všechny hry od Activision Blizzard byly odebrány z GeForce Now

- Byznys autor: Jiří Svák

Jen pár dnů po spuštění ostrého provozu GeForce Now mizí ze služby populární tituly jako Call of Duty, Overwatch, World of Warcraft, Diablo III nebo Starcraft. Děje se tak na žádost samotného vydavatele Activision Blizzard. Co za rozhodnutím stojí, přitom není známo.

Jistě je to ale voda na mlýn skeptikům, kteří nevěří v budoucnost streamování her a vůbec konceptu předplatného. Různí vydavatelé se mohou prostě ze dne na den rozhodnout, že své služby přestanou poskytovat, a vy i přes vynaložené finance nebudete mít k zaplacenému obsahu přístup.

O to pikantnější situace to je v případě GeForce Now, u které by člověk čekal, že těsně po vydání bude spíš svou nabídku rozšiřovat, a ne zmenšovat. Nabádá to tak k různým spekulacím: není v podmínkách provozu GeForce Now nějaký háček a nehrozí tak odchod dalších velkých jmen? Neplánuje Activision svou vlastní streamovací službu?

GeForce Now navíc vyžaduje, abyste hru na určité platformě vlastnili a svým herním účtem se pak do cloudu přihlásili. To je pro hráče s již vybudovanou herní knihovnou pozitivní věc: nemusí si titul pořizovat na další platformu, mají k dispozici všechny své savy, achievementy a další obsah navázaného účtu. Problém to je ale pro uživatele, kteří si hru pořídili výlučně pro hraní na GeForce Now. Představa, že utratím plnou cenu za nové Call of Duty, abych si ho záhy neměl jak zahrát, je znepokojující.

Nemůžeme se ale tvářit, že tak to v případě předplatných nechodí. V různých game passech je běžné, že se nabídka v průběhu času obměňuje, a nejde přitom jen o vyřazení malých nezávislých hříček. Celá knihovna Blizzardu, to je ale i rána pro Nvidii, navíc když vezmeme v potaz, že ve službě nejsou k dispozici ani další velké domy jako GOG nebo EA.

Nvidia na svém fóru každopádně prohlašuje, že doufá v opětovné zařazení her do knihovny GeForce Now a že hodlá na toto téma s vydavatelem jednat. Tak doufejme, že se oblíbené tituly v budoucnu zase v nabídce zase objeví.

Seznam her Activision Blizzard, které už nejsou na GeForce Now dostupné: