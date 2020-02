Blizzard reaguje na smršť kolem Warcraft 3: Reforged a vrací peníze

Windows MAC Android iOS

- Téma autor: Šárka Tmějová

Pokud bychom se ptali fanoušků na Metacriticu, byl by Warcraft 3: Reforged tou vůbec nejhorší hrou všech dob. Metascore, které se po 23 tisících uživatelských hodnoceních ustálilo na 0,5, je negativním rekordem a hráči v něm vyčítají Blizzardu prakticky všechno, od nesplněných slibů po epidemii koronaviru. Společnost se teď trochu kaje a poodhaluje budoucnost, která by překovaný Warcraft 3 měla čekat.

Warcraft 3: Reforged má hodně problémů. Animované filmečky vypadaly v původním rozlišení mnohem lépe, nové animace a modely nezapadají do prakticky nedotčeného zastaralého prostředí. Optimalizace je mizerná, a pokud jste se těšili na nové uživatelské rozhraní, těšte se dál. Blizzard si navíc nárokuje duševní vlastnictví na všechny hráčsky vytvořené kampaně, aby jim někdo nevyfoukl další Dotu 2, a servery mají problémy s konektivitou. Kolem a kolem, tenhle remaster si za rámeček asi nikdo nedá.

Pořád je to ale v základu zatraceně dobrá realtimová strategie a vývojáři se momentálně ohání tím, že celé okolní haló je jen review bombing. Komunitní manažer k tomu jedním dechem dodává, že se budou snažit s remasterem Warcraftu 3 něco dělat. Ale zase ne moc. Některé chyby totiž prý nejsou chyby, ale autorský záměr.

Jednou z věcí, které tedy Blizzard v následujícím týdnu opraví, je vzhled klasického módu. Bug způsobuje, že v něm barvy a stíny nevypadají jako v originálu. Stejně tak by update měl opravit některé animace, chyby v audiu a uživatelském rozhraní. Přechod na jiný styl žebříčků, který se dotkne všech hráčů, nikoliv pouze verze Reforged, je pak dlouhodobější záležitostí a řešit ho budou v příštích týdnech.

A teď tedy k věcem, které se řešit nebudou – podle Blizzardu se dlouhodobě málo hrálo v turnajích a podle pravidel Reign of Chaos, takže obě nepoužívané funkce v polovině loňského roku odebrali, aby se mohli soustředit na to podstatné. Hráčům, kterým podobná funkcionalita chybí, doporučují zabrousit do divočiny custom her. Které ovšem v této chvíli ještě neběží a ty z původního Warcraftu 3 nejsou kompatibilní s novou verzí.

Podoba cutscén je podle všeho také finální: „Jak jsme zmiňovali na loňském BlizzConu, nechtěli jsme, aby cutscény vypadaly příliš odlišně od těch původních. Na té akci jsme to rozebírali trochu víc do hloubky, ale hlavní myšlenkou je, že kampaně vyprávějí důležité pasáže z historie Warcraftu a my chceme zachovat opravdového ducha Warcraftu 3 tím, že si je hráči prožijí v jejich původní podobě (ale s novými animacemi a ve vyšší kvalitě).“

Celá zpráva nevyznívá příliš omluvně a zpackaný Warcraft 3: Reforged tak zřejmě bude dalším vroubkem Blizzardu po odhalení Diablo Immortal a kontroverzi kolem zabanování streamera podporujícího hongkongské protesty.

Převládá názor, že než vydat takhle nedodělanou hru, neměl Blizzard vydávat raději nic. Velmi výmluvně pak působí fakt, že se za Warcraft 3: Reforged vrací peníze, a to bez ohledu na to, kolik času jste ve hře strávili. Stačí zamířit do příslušného menu na Battle.netu. Naši recenzi pak můžete očekávat během tohoto týdne. Může být tahle předělávka ještě horší remaster než Commandos 2 a jejich nesmyslná cenzura?