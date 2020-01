Ve World of Warcraft vzplála poslední bitva o Azeroth

Windows MAC

- Dojmy z hraní autor: Pavel Skoták

Vzplála poslední bitva o Azeroth. Konečně! Zatím poslední rozšíření World of Warcraft spěje ke svému konci pod taktovkou Starých bohů a patche 8.3, který na evropské servery vstoupil 15. ledna. Jestli toho nabídne dost na zachránění celkového dojmu z nepříliš zdařilého datadisku, je stále ještě ve hvězdách, ale už teď můžu s čistým svědomím říct, že se přinejmenším opravdu snaží.

Vrchní našeptávač na scéně

Závěr Battle for Azeroth vysílá hráče do finálního střetu s N'zothem, Starým bohem, který byl Titány uvězněn v hlubinách oceánu. A i když jde papírově o nejslabší z děsuplných entit, má toho na svědomí víc než dost.

Byl to on, kdo svedl na scestí Nelthariona známého především jako Deathwing. Byl to on, kdo uzavřel s královnou Azsharou obchod o nesmrtelnosti, který udělal z elfské šlechtičny a jejích svěřenců zrůdné nagy. Jeho šepot se rozléhá celým světem, a i přes svoje vězení měl právě N'zoth velký vliv na to, jak se odvíjely dějiny Azerothu. Zatímco jeho souputníci dokázali natropit větší škody jednorázově, toto stvoření spící pod vlnami rozšiřovalo svůj vliv mnohem sofistikovanějším způsobem.

Jelikož celý Azeroth pomalu umírá a hráči se tomu snaží ze všech sil zabránit, využil Starý bůh tuto příležitost ke svému procitnutí, na čemž mají podíl i sami hráči, kteří se nechali zaplést do jeho plánů a pomohli zničit jeho vězení v hlubinách. Příběhově jde o velmi zajímavou linku, která je v rámci hry rozvíjena především prostřednictvím úkolů spojených s Magni Bronzebeardem v jeho diamantové podobě a také s návratem Wrathiona, jednoho ze dvou černých draků, na které N'zothův vliv nedolehl v plné míře jako na zbytek černé dračí letky.

Samotné proběhnutí základních questů zabere pár hodin spojených se spoustou cestování a pochopitelně také s klasicky zpracovanými questy, které ale díky kvalitnímu dějovému zázemí nepůsobí vůbec špatně. Hráč navštíví spoustu starých lokací, v nichž se staré příběhy posouvají novým směrem a je třeba přiznat, že to prospívá celé hře. Vůbec nejzajímavějším přírůstkem do hry je ovšem nový obsah – Visions of N'zoth.

Konec světa se blíží!

Prostřednictvím těchto vizí má hráč (nebo menší skupinka hráčů) možnost nahlédnout do budoucnosti v takové podobě, jakou pro svět připravuje hlavní antagonista. Zatímco Sylvanas neomylně míří k Icecrown Citadel rozbít bariéru mezi realitami, potýkají se hráči s tím, co by se mohlo stát ještě předtím. Návštěva temnotou zalitého Orgrimmaru nebo Stormwindu opravdu stojí za to a nabízí nejen náhled do děsuplné budoucnosti, ale také zajímavou herní výzvu, kde už nestačí jen bezhlavě sekat do všeho, co se zrovna nachomýtne.

Pobyt v těchto vizích je totiž omezen na dobu, po kterou si dokáže hrdina udržet zdravý rozum. Ten ztrácí jednak přirozenou cestou spojenou se samotným pobytem v tomto zvráceném světě, jednak vlastní nešikovností při soubojích, protože nepřátelské útoky cílí kromě zdraví právě na jasnou mysl. S každou návštěvou v pochmurné budoucnosti se ovšem hráč o něco zlepší a je schopný vyčistit další kousek.

Zároveň není možné jen tak courat sem a tam, protože každá návštěva vizí vyžaduje Vessel of Horrific Vision, předmět, který se dá pořídit za deset tisíc fragmentů získávaných z daily questů a world questů. I když si na fórech někteří jedinci (nečekaně) stěžují, že si nemůžou obsah dopřát, dává toto nastavení smysl. Nechat totiž hráče zkonzumovat veškerý nových obsah během pár dní by neprospělo žádné straně.

Klasika s mounty uvnitř

Jinak toho nový patch nabízí opravdu hodně, včetně dvou staronových lokací čelících útokům nepřátel. Pouštní Uldum čelí náporům Starých bohů a jejich miláčků z rasy Aqir, pandarenské Vale of Eternal Blossoms pak vyměňuje jedny hmyzáky za druhé a vrací na scénu množící se mantidy, kteří pod novou císařovnou chtějí opět sloužit Starým bohům a jejich plánům. V rámci příběhového pozadí jde opravdu o skvělé drobnosti, které využívají předchozí práce se světem a fanoušek jako já si tyto maličkost opravdu užívá.

V rámci těchto invazí můžete získávat nejrůznější nové mounty a předměty, stejně jako potkat nové hráče, kterých je po spuštění patche všude požehnaně. Úpravy v PvP, nová sezóna v rámci arén nebo heroic verze Battle for Darkshore jsou už pak jen takovými perličkami, které doplní otevření hlavního raidu tohoto patche, N'zothova domova ve městě Ny‘alotha. Tolik Lovecrafta si člověk snad ani nezaslouží, ale opět – hře to svědčí a Ny‘alotha je parádně zpracovaná lokace, která by si ovšem zasloužila ve hře mnohem větší prostor, než jaký může poskytnout raid.

Mohlo toho být víc?

Je čas na další partičku fámu a drbů. I když toho totiž není ve hře málo a hráči se určitě nějakou dobu nudit nebudou, mohlo toho být prý víc. Populární youtuber Bellular, jehož videa se ze světa analýz překlopila do podoby rýžování peněz, lajků a followerů, přišel se zajímavou a údajně zcela ověřenou informací. Právě tento youtuber byl totiž podle všeho kontaktován přímo zaměstnanci Blizzardu, kteří si stěžují na zásahy do vývoje World of Warcraft ze strany Activisionu.

Vlastně to není nic nečekaného. Blizzard už nějakou dobu není úplně sám sebou a Snickers v tomto případě asi opravdu nepomůže. Pokud bychom přistoupili na pravdivost této informace, je velká škoda, že Activision zasahuje do práce vývojářů z Blizzardu, kteří jsou podle neoficiální šuškandy nejen v podstavu, ale také nuceni opouštět rozdělané projekty.

Visions of N'zoth toho prý měly nabízet mnohem víc, ale už tak omezené zdroje byly direktivně vrženy na vývoj nového rozšíření Shadowlands, které podle mnohých hlasů působí samo o sobě jako velmi osekané. To všechno tak někteří přisuzují Activisonu, na jehož hlavu podle všeho padá i propuštění několika stovek zaměstnanců v loňském roce.

Když si tak spojíme jedno s druhým, vysvětlovalo by to nepříznivý stav, v němž se World of Warcraft nachází. Ano, jistě, hra „umírá“ posledních patnáct let, v podstatě od svého vydání. Svoje hráče nicméně pořád má a dokud se bude dařit autorům s omezenými zdroji stále produkovat alespoň částečně kvalitní obsah, určitě si jich zvládne pár milionů udržet.

Dobrou zprávou na závěr může být fakt, že se díky uvedení World of Warcraft Classic podařilo zvednout počet předplatitelů na velmi slušná čísla, jejichž přesnou hodnotu znají ovšem pouze v Blizzardu, odkud je už několik let zásadně nevypouštějí.

Co si z toho všeho tedy odnést? Visions of N'zoth se zatím jeví jako výborný patch se zajímavým obsahem na mnoha úrovních, dvěma novými Allied Races (liščí Vulpery a Mechagnómové) a také příslibem kvalitního raidu. Pokud se tudíž chcete na nějakou dobu vrátit, je to ideální čas před dlouhým čekáním na Shadowlands, které by sice měly dorazit během letošního roku, ale kdo ví, jak to všechno bude. Já osobně budu držet Blizzardu palce, protože bych ve světě Warcraftu ještě pár let rád zůstal.