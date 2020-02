Brzo čekejte Call of Duty, Assassin’s Creed a Far Cry. Beyond Good & Evil 2 a Skull and Bones hned tak nebudou

Windows PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series X

- Téma autor: Patrik Hajda

Z noci na dnešek proběhly konferenční hovory dvou vydavatelských gigantů Activision Blizzard a Ubisoft. Hlavouni firem v nich zhodnocovali poslední čtvrtletí, ale nás spíš zajímá jejich výhled do nového roku, kalendářního v prvním případě, fiskálního ve druhém. Rozhodně se máme na co těšit, ale dojde i na zklamání.

Activision Blizzard – co určitě bude

Nejprve se zastavme u Activisionu. Call of Duty: Modern Warfare se v prodejích daří mnohem víc než předchozímu Call of Duty: Black Ops 4 (dvouciferný procentuální nárůst) a letošní podzim se bez nového dílu neobejde.

Někdy mezi 1. říjnem a 31. prosincem vyjde další Call of Duty, které prý v interních testech vzbuzuje nadšení. Provozní ředitel společnosti Activison Coddy Johnson ale přiznal, že se neočekává takový úspěch jako v případě Call of Duty: Modern Warfare.

O novém Call of Duty zatím nic neprozradil. Vsadit si můžeme pouze na to, že ho nevyvíjí studio Infinity Ward, které stojí za posledním dílem. Pokud se dodrží střídání tří studií, pak bude letošní CoD ve správě Sledgehammer Games (WWII, Advanced Warfare), v opačném případě by mohlo jít třeba o další Black Ops od Treyarchu.

Další zpráva z Activision Blizzard se týká Diablo Immortal. Prezident Blizzardu J. Allen Brack zdůraznil, že cílem hry je dodat autentický a hluboký zážitek z Diabla na mobilech. Domovinou Blizzardu je prý stále PC, ale zároveň je dobré zkoumat i jiné trhy a dostat se k hráčům, kteří na PC nejsou. Diablo Immortal začne s veřejným testováním letos v létě ve vybraných regionech.

Přišla řeč i na remastery a remaky. Crash Bandicoot N. Sane Trilogy a Spyro Reignited Trilogy zaznamenaly úspěch hodný zopakování, takže Activision Blizzard v letošním roce vydá několik remasterů a reimaginací svých milovaných značek, ale dá nám o nich vědět, až se bude blížit datum jejich vydání.

Ubisoft – co by mohlo být a co nebude

V Ubisoftu si výkonný ředitel Yves Guillemot popovídal s investory o plánech pro fiskální rok 2021, který začíná 1. dubnem 2020 a končí 31. březnem 2021. Pro fanoušky má dobré i špatné zprávy podle toho, jaké série mají rádi.

Hlavní zprávou je, že ve výše uvedeném období vyjde pět her od Ubisoftu z ranku AAA. Tři z toho dorazí ve třetím kvartálu fiskálního roku, tedy v období od letošního října do letošního prosince, a zbylé dvě v následujícím kvartálu, tedy začátkem roku 2021.

První tři Ubisoft již potvrdil. Jde o dříve odložené hry Watch Dogs Legion, Gods & Monsters a Rainbow Six Quarantine. Zbylé dvě prý spadají do největších sérií vydavatele a podle známého investigativního novináře Jasona Schreiera jde o vikinský Assassin’s Creed, o němž se už dlouho spekuluje, a také nové Far Cry.

Anyone holding out hope for Splinter Cell is, once again, going to be disappointed. Sorry! (It’s AC and Far Cry.) https://t.co/7hKDV3y5QS — Jason Schreier (@jasonschreier) February 6, 2020

Ať už se nový Assassin’s Creed vydá kamkoliv, jeho zastoupení v pětici chystaných her se zdá být velice pravděpodobné. A to samé platí pro Far Cry: poslední velké Far Cry 5 vyšlo před dvěma roky, jeho spin-off Far Cry New Dawn před rokem. Tři roky na dokončení dalšího velkého Far Cry by mohly stačit (za předpokladu, že se na něm začalo pracovat hned po vydání pětky a po boku New Dawn).

Co už ale nepotěší, je absence dalších očekávaných her Ubisoftu. Guillemot potvrdil, že do dubna 2021 nevyjde Beyond Good & Evil 2 a zjevně velmi problémový vývoj Skull and Bones může za odsun do dalšího fiskálního roku končícího březnem 2022. Hra byla oznámená na E3 v roce 2017 a nelze než obdivovat vytrvalost Ubisoftu a fakt, že projekt dávno nezařízl.

A co je asi nejsmutnější, po novém Splinter Cellu není ani vidu, ani slechu. Ale třeba se jen čeká na rozjetí nové generace konzolí, na kterou má Ubisoft launchových titulů víc než dost. Jen doufejme, že se v případě Assassin’s Creed nebude opakovat fiasko s Unity…