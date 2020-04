Nový Assassin’s Creed Valhalla míří mezi Vikingy v 9. století

Windows PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X

- Téma autor: Václav Pecháček

Úniky informací se potvrdily. Už delší dobu se proslýchalo, že se v dalším díle Assassin’s Creed stanete drsným nájezdníkem ze severu a hle, chystaná novinka se skutečně jmenuje Valhalla. Zatím toho o ní sice moc nevíme, ale těšte se na blonďaté, vousaté válečníky, lodě, plenění a krkavce.

Odhalení Assassin’s Creed Valhalla proběhlo prostřednictvím osmihodinového streamu, kde bylo možné sledovat australského umělce Kodeho Abda alias BossLogica, kterak v reálném čase tvoří krásný artwork. Jeho finální podobu si můžete prohlédnout výše, náš stream, který sledoval poslední dvě hodiny práce, je přiložený naopak níže.

A kdyby se vám nechtělo nás tak dlouho poslouchat, Ubisoft vám poslouží následující zrychlenou verzí:

To bychom měli odhalení, ale co přesně vlastně víme o hře? Tak především se podíváme na Britské ostrovy během 9. století našeho letopočtu, na které útočí nájezdníci ze Skandinávie. Hlavním hrdinou bude podle některých zpráv (Mashable, Hollywood Reporter) seveřan jménem Eivor, mužský protagonista – zřejmě se tedy tentokrát nedočkáme výběru postavy (a pohlaví) jako v případě Assassin’s Creed Odyssey.

Jiné elementy řeckého dobrodružství by ovšem přežít mohly. Budeme se moci obrátit zády ke svým soukmenovcům a válčit ve jménu Anglosasů tak, jako se Kassandra nebo Alexios mohli rozkmotřit se Sparťany a pomoct jejich nepřátelům? Možná, Ubisoft je na bližší informace zatím skoupý. Možná si je schovává na zítřejší odhalovací trailer, který je naplánován na pátou hodinu večerní:

Uvidíme, co zítra uvidíme. Do té doby by mě zajímalo, jak se vám jméno Valhalla líbí. V našem streamu zazněl názor, že bychom možná přeci jen preferovali jiný název, o němž se v únicích spekulovalo: Kingdom.

Co nás trochu mate, že tyto neozdrojované zprávy uvádí jméno Eivor, které je ale ženské a trochu spekulujeme, zda nejde o chybu vycházející z fonetického přepisu jména Ivar, které bylo a je velmi časté a jmenoval se tak jeden ze synů Ragnara Lothbroka a také několik malých králů z tohoto období.

Assassin’s Creed Valhalla by měl vyjít letos na podzim na počítače, PlayStation 4 a Xbox One.

