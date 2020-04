Sledujte náš speciál o Assassin’s Creed s odhalením nové hry

- Video autor: Redakce Games.cz

Série Assassin’s Creed je tu s námi už skoro 13 let. Loni si po skvělé Odyssey vzala zasloužené volno a Ubisoft si už drahnou chvíli schovává nápovědy ohledně zasazení příštího dílu. Dnes večer bude nový díl, který by měl vyjít letos na podzim, konečně představen, a to prostřednictvím živé kresby umělce BossLogic, který v minulosti tvořil plakáty třeba pro Marvel. Buďte u toho s námi během komentovaného streamu!