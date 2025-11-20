Vyzkoušejte si český simulátor pohraničníka Lines We Draw
zdroj: Frostember Studios

Vyzkoušejte si český simulátor pohraničníka Lines We Draw

PC

20. 11. 2025 10:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Česká scéna opět připomíná, že umí překvapit projektem, jehož ambice sahají daleko za hranice tuzemska. Nezávislé studio Frostember vydalo na Steamu demo své chystané izometrické strategie s důrazem na příběh Lines We Draw, kde se ujmete role pohraničníka v době studené války. Právě díky zasazení, důrazu na morální volby a postupně houstnoucí atmosféře si hra už stihla vysloužit přirovnání ke slavným Papers, Please.

Snemovna
Novinky
Noční můra z Poslanecké sněmovny. Český vývojář proměnil politiku v horor plný memů a řízků

Lines We Draw vás postaví mezi mlýnské kameny pracovních povinností a lidskosti. Na hranici mezi Krasnogradem a Holosztazkou každý den přicházejí lidé s rozmanitými pohnutky. Rodiny hledající bezpečí, pašeráci s kontrabandem, zběhové, špióni i úplně obyčejní dělníci. Jejich doklady, povolení, fotografie i příběhy je potřeba pečlivě prověřit a rozhodnout, kdo smí projít a kdo zůstane stát. „Vaše rozhodnutí mění osudy, určují, kdo bude žít, a mohou rozhodnout, zda křehký mír přetrvá, nebo se zhroutí,“ popisují vývojáři.

Autoři zdůrazňují, že svět hry se dynamicky mění. Každý den přináší nové předpisy, přísnější rozkazy a větší tlak shora, zatímco lidé si pamatují milosrdnost i krutost. Změnám podléhá i samotný hraniční přechod, a to nejen politicky, ale také vizuálně, díky počasí a dalším zvratům. Grafická stylizace se navíc výrazně inspiruje v socialistických plakátech a budovatelskými malbami.

zdroj: Frostember Studios

Přestože přirovnání k Papers, Please visí ve vzduchu od prvního oznámení, Frostember Studios se odkazem netají. Lines We Draw má ale nabídnout o něco modernější interpretaci konceptu s větším důrazem na politické pozadí doby a morální dilema. Jedním z klíčových lákadel má být skrz několik diametrálně odlišných konců i znovuhratelnost.

„Pilně na hře pracujeme a konečně máme možnost představit vám demo Lines We Draw, ve kterém si budete moci vyzkoušet první tři dny v roli pohraniční stráže,“ uvádí tým Frostember v oznámení doprovázejícím demo. Tvůrci dodávají, že jeho cílem je představit atmosféru světa a ukázat, jak jednotlivé herní prvky začínají zapadat do sebe. Autoři zároveň žádají o zpětnou vazbu, která má pomoci doladit plnou verzi hry.

Plná verze Lines We Draw se chystá na PC a nabídne kompletní českou lokalizaci včetně dabingu. Studio Frostember paralelně pracuje ještě na příběhové akční adventuře The Last Mile, avšak podle autorů by Lines We Draw mělo být menším projektem, kvůli kterému se vývoj druhé hry příliš neprotáhne.

Smarty.cz
Tagy:
studená válka simulator domácí politika
Zdroje:
Frostember Studios
Hry:
Lines We Draw
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

GreedFall 2 – Druhý velký update
GreedFall 2 – Druhý velký update
Back in Service – 17. listopadu
Back in Service – 17. listopadu
Arc Raiders – North Line
Arc Raiders – North Line
The Blood of Dawnwalker – Záběry z hraní 2
The Blood of Dawnwalker – Záběry z hraní 2
Red Dead Redemption – Nové porty
Red Dead Redemption – Nové porty
Fallout - Trailer na 2. sérii
Fallout - Trailer na 2. sérii
Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition - Launch Trailer
Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition - Launch Trailer
Horizon Steel Frontiers - Oznámení
Horizon Steel Frontiers - Oznámení
Fight Club #750 – Anno 117 a Řím ve hrách
Fight Club #750 – Anno 117 a Řím ve hrách
The Super Mario Galaxy Movie – Trailer
The Super Mario Galaxy Movie – Trailer
Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake - Oznámení
Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake - Oznámení
Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows - Oznámení
Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows - Oznámení
Enshrouded - Wake of the Water Trailer
Enshrouded - Wake of the Water Trailer
Enshrouded - Wake of the Water update
Enshrouded - Wake of the Water update
Gran Turismo 7 - Spec III Oznámení
Gran Turismo 7 - Spec III Oznámení
Farming Simulator 25: Highlands Fishing – Ukázka k vydání
Farming Simulator 25: Highlands Fishing – Ukázka k vydání
Pokémon Legends: Z-A – Mega Dimension – Ukázka
Pokémon Legends: Z-A – Mega Dimension – Ukázka
Company of Heroes 3 - Endure & Defy Teaser Trailer
Company of Heroes 3 - Endure & Defy Teaser Trailer
Velvet 89 - Anniversary Update Teaser
Velvet 89 - Anniversary Update Teaser
Fight Club #749 – Handheldy a seriály
Fight Club #749 – Handheldy a seriály

Nejnovější články