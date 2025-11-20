Vyzkoušejte si český simulátor pohraničníka Lines We Draw

Česká scéna opět připomíná, že umí překvapit projektem, jehož ambice sahají daleko za hranice tuzemska. Nezávislé studio Frostember vydalo na Steamu demo své chystané izometrické strategie s důrazem na příběh Lines We Draw, kde se ujmete role pohraničníka v době studené války. Právě díky zasazení, důrazu na morální volby a postupně houstnoucí atmosféře si hra už stihla vysloužit přirovnání ke slavným Papers, Please.
Lines We Draw vás postaví mezi mlýnské kameny pracovních povinností a lidskosti. Na hranici mezi Krasnogradem a Holosztazkou každý den přicházejí lidé s rozmanitými pohnutky. Rodiny hledající bezpečí, pašeráci s kontrabandem, zběhové, špióni i úplně obyčejní dělníci. Jejich doklady, povolení, fotografie i příběhy je potřeba pečlivě prověřit a rozhodnout, kdo smí projít a kdo zůstane stát. „Vaše rozhodnutí mění osudy, určují, kdo bude žít, a mohou rozhodnout, zda křehký mír přetrvá, nebo se zhroutí,“ popisují vývojáři.
Autoři zdůrazňují, že svět hry se dynamicky mění. Každý den přináší nové předpisy, přísnější rozkazy a větší tlak shora, zatímco lidé si pamatují milosrdnost i krutost. Změnám podléhá i samotný hraniční přechod, a to nejen politicky, ale také vizuálně, díky počasí a dalším zvratům. Grafická stylizace se navíc výrazně inspiruje v socialistických plakátech a budovatelskými malbami.
Přestože přirovnání k Papers, Please visí ve vzduchu od prvního oznámení, Frostember Studios se odkazem netají. Lines We Draw má ale nabídnout o něco modernější interpretaci konceptu s větším důrazem na politické pozadí doby a morální dilema. Jedním z klíčových lákadel má být skrz několik diametrálně odlišných konců i znovuhratelnost.
„Pilně na hře pracujeme a konečně máme možnost představit vám demo Lines We Draw, ve kterém si budete moci vyzkoušet první tři dny v roli pohraniční stráže,“ uvádí tým Frostember v oznámení doprovázejícím demo. Tvůrci dodávají, že jeho cílem je představit atmosféru světa a ukázat, jak jednotlivé herní prvky začínají zapadat do sebe. Autoři zároveň žádají o zpětnou vazbu, která má pomoci doladit plnou verzi hry.
Plná verze Lines We Draw se chystá na PC a nabídne kompletní českou lokalizaci včetně dabingu. Studio Frostember paralelně pracuje ještě na příběhové akční adventuře The Last Mile, avšak podle autorů by Lines We Draw mělo být menším projektem, kvůli kterému se vývoj druhé hry příliš neprotáhne.