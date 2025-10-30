Noční můra z Poslanecké sněmovny. Český vývojář proměnil politiku v horor plný memů a řízků
Noční můra z Poslanecké sněmovny. Český vývojář proměnil politiku v horor plný memů a řízků

30. 10. 2025 13:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Když se česká politika potká s hororem a memy, vznikne něco, co by si nedokázal představit ani Franz Kafka po pár pivech. Nová PC hra Sněmovna od Richarda Harašíma, autora satirického Zeminátora, kde bývalý prezident střílí novináře, mění Poslaneckou sněmovnu v temný labyrint absurdity, kde se mísí děs, humor a politická realita. „Konečně víte, co se děje v Poslanecké sněmovně po půlnoci,“ láká autor, který slibuje zážitek, na jaký jen tak nezapomenete.

Místo tiskových konferencí a každodenního hašteření vás čekají temné chodby, prázdné kanceláře a politici, kteří nikdy nespí. Úkolem je proplížit se Sněmovnou, posbírat deset pravých předvolebních slibů a přitom se vyhnout nočním tvorům s tvářemi známých poslanců a dalších postav z tuzemské politické scény. Každé setkání může skončit katastrofou, kdy vás politik chytí a udělí vám přednášku o „lepší budoucnosti“. V téhle hře ale nejde o posbírání politických bodů, nýbrž o holé přežití.

zdroj: Richard Haraším

Znovuhratelnost zajistí náhodné rozmístění kanceláří, politiků i předmětů. A právě tyto předměty jsou samy o sobě pozoruhodné, sbírat totiž budete chleby s řízkem, slivovici, ponožky v sandálech, pivo, bitcoiny či svaté vepřo-knedlo-zelo, které poskytují různé bonusy, buffy i čistě bizarní efekty. Posbíraná vylepšení lze navíc kombinovat a dosáhnout naprosto absurdních výsledků. Hlavní měnou jsou koruny české, které lze směnit v legendárním poslaneckém bufetu za tajemné pochutiny. A kdo má štěstí, možná najde i pětitisícovku.

Haraším mimochodem slibuje věrně zpracované prostředí, které poslouží jako téměř autentická virtuální prohlídka Poslanecké sněmovny. Od hlavního sálu po kanceláře a bufet. Jen pozor, v noci to tam žije trochu jinak...

Snemovna zdroj: Richard Haraším

V galerii postav se objevují například Andrej s hnízdem na hlavě, samuraj Tomio s katanou nebo tajuplná Tančící Alenka. Haraším navíc plánuje další narážky a postavy inspirované skutečnými kauzami. Sněmovna je momentálně v rané fázi vývoje, přesto už má hratelné demo na Steamu.

Grafika je zatím hrubá a nepřátelé jsou ve 2D, ale autor slibuje pravidelné aktualizace včetně funkčních 3D postav a jejich animací pro maximálně hororový zážitek. Do budoucna chce přidat i nové režimy, a to i na přání a v reakci na aktuální dění. Chystá například závody, ale i obyčejnou virtuální prohlídku přes den. V předběžném přístupu by si Sněmovna měla pobýt zhruba tři až šest měsíců.

Nejnovější články